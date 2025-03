Crusaders Cagliari: a Terramaini arrivano i Gorillas Varese

Pubblico sì, pubblico no. I petali della margherita decretano un altro responso inviso agli aficionados: nonostante il solerte impegno da parte degli operai comunali che si sono fatti in quattro per garantire duratura solidità alla tribuna del campo di Terramaini e alle aree sottostanti, la gara di sabato non potrà essere aperta ai tifosi.

Dopo le squisitezze di alto profilo estetico e parimenti fisico, il tam-tam tra addetti ai lavori ha generato vivo interesse per questa nuova versione dei crociati modellata dall’head coach americano Tim Tobin e dal suo preparatissimo staff. Battere i fortissimi Rams rappresenta un vanto non indifferente ma ora all’orizzonte si stagliano dei Gorillas assetati di vittoria dopo le due convincenti prove offerte contro i vittoriosi Blitz che sono stati bravi nello sfruttare le sporadiche disattenzioni avversarie.

Contrariamente alla volta scorsa il presidente Emanuele Garzia si muove alacremente per garantire almeno la diretta streaming: “Ci stiamo lavorando – dice – e qualcosa di buono salterà finalmente fuori”. Ma l’euforia del successo domenicale è stata un po’ smorzata dall’infortunio di cui è rimasto vittima l’assistant coach Antonio Nicolli: “Purtroppo anche stare a bordo campo richiede un’attenzione smisurata – continua Garzia – perché durante le concitate fasi di gioco qualche giocatore ti si può franare addosso”. Ed è infatti ciò che è capitato allo sfortunato su cui si è catapultato un giocatore lombardo nel pieno della sua fase di decelerazione. “Purtroppo il buon Antonio ha riportato la frattura composta del malleolo peroneale – puntualizza Garzia - e ci mancherà tanto per la gara di sabato, sperando che si possa unire nuovamente al gruppo il più presto possibile. A nome di tutta la famiglia Crusaders va il nostro gigantesco abbraccio”.

9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE 2025 FIDAF

WEEK 5

CAGLIARI (CA) – Campo sportivo Terramaini – via Cesare Cabras - 22/03/2025 - Ore 19:30

CRUSADERS CAGLIARI

GORILLAS VARESE

AVVERSARI PRONTI A TUTTO

Il lavoro svolto in questi due anni dal californiano Will Gaines è molto apprezzato in casa Gorillas. Infatti il gioco prodotto dalla squadra è particolarmente godibile, ma come spesso accade, i momenti di smarrimento collettivo possono compromettere tutto il buono che si è costruito. I Blitz Cirie’ con cui hanno disputato le prime due gare stagionali, sono stati bravi nel colpirli sia all’andata, sia al ritorno, puntando sulla concretezza e sfruttando con cinismo le sbavature difensive. Anche i Crusaders hanno vissuto momenti di grande appannamento al loro esordio stagionale, ma contrariamente ai “primati”, sono riusciti a mettere in pratica gli accorgimenti in corso d’opera. Pertanto anche la gara di questo sabato si preannuncia molto interessante perché di sicuro si vedrà quel buon football intriso di strategie studiate a tavolino e con l’ausilio di filmati.

TIM TOBIN: LE SUE ULTIME DISPOSIZIONI”

Sei giorni appena di distanza sono pochini per riprendersi totalmente dalle punte emozionali scaturite nei confronti della franchigia milanese. Ma come se niente fosse l’ampio roster crociato si è ritrovato a Terramaini per usufruire pienamente di una struttura a loro completa disposizione. Tim Tobin ha raccomandato loro di non prendere l’appuntamento sottogamba e guai a pensare a come andò lo scorso anno, quando vinsero sia in casa (54 – 8), sia in trasferta 32 – 0.

“Ci stiamo allenando bene – ammette però il tecnico della East Coast - e se giocassimo con la stessa intensità nelle gare ufficiali saremmo bravi. Voglio che la nostra squadra si trasformi in un solo giocatore in campo. Puntiamo sulla preparazione certosina dei nostri profili più giovani; un continuo ricorso alle sostituzioni fa al caso loro perché più fanno esperienza, più saranno pronti per il prossimo impegno. Come promesso ci stiamo anche allenando di più con gli special team grazie al contributo di Matia Pisu. L’ex ricevitore sta prendendo in mano la situazione e risolve i problemi man mano che si palesano”.

Quanto al tipo di atteggiamento da esternare contro i Gorillas, argomenta così: “Il nostro avversario è migliorato. Dobbiamo quindi giocare meglio questa settimana. La nostra vittoria difensiva consiste nel giocare bene la copertura 3: dobbiamo contenere il qb, bloccare il contropiede e fare uno sprint per placcare, proprio come gli esercizi in allenamento. In attacco, dobbiamo evitare di subire fumble o di provocare intercetti. È indispensabile sapere cosa stiamo facendo in ogni posizione, eppoi i ragazzi sono chiamati a mantenere lo slancio. Infine, dobbiamo vincere gli special team”.

FEDERICO DESSI’ E IL SUO NUOVO TRAVOLGENTE RUOLO

E venne il giorno in cui Michele Meloni rassegnò le sue dimissioni da qb dei Crusaders, per affrontare inesplorate esperienze sui campi teutonici. E lo comunicò davanti a tutti i suoi compagni. La dirigenza aveva già elaborato il piano B e già in quella circostanza rese noto anche il nome del suo legittimo erede: Federico Dessì. Il resto è storia recentissima; alla sua primissima uscita in cabina di regia, “Nero” sfodera una prestazione altisonante, aiutato da un reparto che sa come venirgli incontro.

Federico, come reagisti a quella scelta sportiva di grande impatto emotivo?

Se devo essere sincero non ero troppo convinto neanche io, ma senza pensarci troppo ho accettato, in quella situazione avrei fatto qualsiasi cosa per il bene della squadra.

È difficile fare il qb?

Devi pensare a tante cose contemporaneamente e non parlo solo del campo, hai delle responsabilità ma con dei compagni di reparto così è tutto più facile e soprattutto divertente.

Coach Aldo ha dichiarato che attorno a te la squadra d’attacco ha risposto armonicamente, confermi?

Sì, ma quello non è solo merito mio. Come dice Tim Tobin la forza del nostro attacco sta proprio nel fatto di essere squadra. Sono veramente grato dei compagni che ho, e come dico sempre non li scambierei con nessun altro al mondo, neanche con le migliori superstar di NFL.

Esagerato..

Mi dimostrano sempre di più che prima di essere dei ricevitori, RB o OL sono dei giocatori di football in campo e nella vita. Migliorano ogni giorno a vista d’occhio (grande merito va anche ai nostri coach) e danno tutto il loro meglio ad ogni allenamento.

Hai chiesto consigli a Michelino Meloni per perfezionare il ruolo?

Michi per me è stato un vero e proprio punto di riferimento, oltre che ad essere un mio compagno di squadra è anche uno dei miei più cari amici. Ci ha seguito tanto, soprattutto all’inizio, quando era molto più facile lasciar perdere e ha sempre creduto in noi. La vittoria sui Rams è assolutamente anche sua.

A proposito dei milanesi, potevano essere battuti senza farli andare troppo avanti o il loro vantaggio è stata una benedizione per voi?

Il football è anche questo, le partite si possono mettere nel peggiore dei modi ma con la consapevolezza che fino a quando l’arbitro non fischia tre volte, esse non sono finite. E questa è forse la cosa che mi è piaciuta di più di domenica, anche quando le cose stavano andando male io alzavo lo sguardo e negli occhi dei miei compagni vedevo il fuoco e la certezza che non si sarebbero mai arresi fino alla fine. Con tutto il rispetto per gli avversari, che sono una delle squadre più dure e forti in Italia, io, durante la partita, anche nella situazione più “critica”, ho sempre creduto che l’avremo vinta.

Ora vi attendono i Gorillas. Dopo il partitone di domenica i vostri supporters che tipo di prestazione si aspettano da voi?

La disputeremo come se fosse una finale, daremo il 200% e giocheremo per vincere.

Hai ringraziamenti e saluti da fare?

Ringrazio di nuovo tutta la squadra per la giornata di domenica che farò veramente fatica a dimenticarmi. Inoltre vorrei ringraziare Siro Lauchlan Meloni, grazie per tutti i consigli che mi dai e per avermi fatto conoscere questo fantastico sport e questa fantastica squadra, non vedo l’ora di giocare anche con te.

L’ultimo ringraziamento va a tutto il coaching staff che è riuscito costruire un sistema di gioco capace di far emergere tutti i punti di forza della squadra e per averci creduto da sempre, a volte, forse, anche più di noi.

L’INCREDIBILE RITORNO DI GIANFRANCO FARRIS

Un vero tifoso dei Cru non può dimenticarsi la sua epica prestazione al Nine Bowl 2010 di Palermo dove venne premiato come miglior giocatore della finale vinta contro gli Islander Venezia. Gianfranco “Gespa” Farris aveva ricoperto di naftalina tutti gli indumenti che caratterizzarono una lunga fortunata carriera dove non sono mancati anche gli infortuni seri. Poi il colpo di scena, dopo otto stagioni di fermo e a 42 anni compiuti lascia tutti di sale e ritorna a vestire la casacca nero – rossa-bianco- argentea.

Gianfranco, perché avevi deciso di ritirarti?

Ero semplicemente stanco… avevo bisogno di staccare un po’. Lavorando per tutta l’isola non riuscivo ad allenarmi come si deve, anche se in realtà pure tuttora non riesco ad essere presente a tutti gli allenamenti, ahimè, ma ora non sento responsabilità, e con i coach siamo stati chiari sulla mia disponibilità, quindi spazio ai giovani!

In questi anni che ti hanno separato dal football giocato hai continuato a gravitare nella squadra, che hai fatto precisamente?

Non ci si separa mai da questa famiglia…Già prima facevo parte della dirigenza, poi non riuscivo a seguirla a causa degli innumerevoli impegni personali ed ho deciso di fare un passo indietro. Nel frattempo ho sempre cercato di dare una mano come assistant coach dei defensive backs, o come cronista delle partite.

Poi nell’estate 2024 che è successo, perché rimettersi in gioco?

Perché questo gruppo mi ha riacceso i ricordi e la passione di quando ero un atleta in piena attività! E perché iniziava a pesarmi la pancia da birra.

Sensazioni al nuovo esordio?

Emozionanti. Sto vivendo questa stagione con spensieratezza ed entusiasmo, la prima gara è stata una gioia immensa.

Sensazioni dopo la disputa con i Rams?

Vincere così mi ha fatto esultare come se fossi ancora un sedicenne alla prima vittoria, anzi anche di più… Nel nostro nuovo campo, contro una squadra fortissima, il miglior inizio che si potesse desiderare.

Quando rookies e giovani vari ti chiedono del tuo passato, tu su quali aneddoti ti soffermi con maggiore enfasi?

Son davvero tanti. Nei 19 anni passati dal 1998 al 2007 ne ho visti e vissuti così tanti che ogni volta ne trovo uno nuovo.

I Gorillas si possono battere?

Sabato sarà il mio 43esimo compleanno, sarebbe un bel regalo per me!

Concludendo?

Spero che questo sia l’inizio di un nuovo ciclo, la dirigenza e il coaching staff stanno facendo di tutto per gettare le migliori basi, e i ragazzi hanno un’energia e un potenziale pazzesco! Sono proprio felice e orgoglioso di poterne fare ancora parte, e dare il mio piccolo contributo.

I CRUSADERS 2025

DIFESA

William Badas (numero maglia 1, ruolo defensive back), Riccardo Melis (6, defensive back), Stefano Murgia (8, defensive back), Michele Zedda (11, defensive back), Elia Rivoldini (25, defensive back), Matteo Ortu (26, defensive back), Fabio Matta (28, defensive back), Gianfranco Farris (32, defensive back), Riccardo Tocco (33, defensive back), Gianluigi Satta (34, defensive back.

Jacopo Felice Rubechini (3,linebacker), Riccardo Pili (22, linebacker), Giuseppe D’Angelo (45, linebacker), Federico Spiga (47, linebacker), Nicola Atzori (55, linebacker), Rolando Ceboy (98, linebacker)

Luca Pacinotti (13, defensive lineman), Alexander Teall Skye (54, defensive lineman), David Israel Moquillaza Pumarayme (78, defensive lineman), Francesco Giuliano (90, defensive lineman), Emil Nabil Mokhtar Ashak (94, defensive lineman), Donato Murgo (95, defensive lineman), Riccardo Loddo (99, defensive lineman),

ATTACCO

Lorenzo Pastorino (5, running back), Gianmarco Murgia (7, running back), Nicola Garau (10, running back), Federico Pili (20, running back), Riccardo Pili (22, running back), Francesco Loche (23, running back), Mattia Solinas (24, running back), Davide Anedda (40, runningback)

Luigi Alessandro Pisu (60, offensive lineman), Gaetano Coppola (63, offensive lineman), Nicola Fadda (66, offensive lineman), Marcello Mele (68, offensive lineman), Jonathan Fabrizio Deiana (69, offensive lineman), Niccolò Cancedda (70, offensive lineman), Paolo Hadi Sitzia (75, offensive lineman), Ivano Pili (77, offensive lineman), Mauro Gandini (79, offensive lineman)

Filippo Dedoni (9, tight end), Michele Valentino Scano (18, wide receiver), Edoardo Stara (84, tight end), Alessio Ennio Cocco (85 wide receiver), Roberto Agnesa (21, wide receiver), Filippo Pitzeri (81, wide receiver), Lorenzo Spadaccino (92, wide receiver), Siro Lauchlan Thomas Meloni (wide receiver). Massimiliano Mandas (88 wide receiver)

Federico Dessì (14, quarterback), Michele Meloni (19, quarterback),

COACHES

Head coach: Tim Tobin

Offensive Coordinator: Aldo Palmas

Defensive Coordinator: Nicola Polese

Special Teams coach: Matia Pisu

Assistant Coach: Antonio Nicolli

Assistant Coach: Efisio Melis

Assistant Coach: Walter Serra

Assistant Coach: Andrea Antonino

DIRIGENZA

Presidente: Emanuele Garzia

Vice presidente: Sergio Andrea Meloni

Vice presidente e Team Manager: Giuseppe Marongiu

CONSIGLIERI

Antonio Nicolli

Walter Serra

Matia Pisu

Stefano Murgia

Giulia Congia: fotografa

STAFF

Battista Battino: fotografo

Aldo Luchi: catena

Mimmo Trudu: catena

Roberto Zedda: catena

Paolo Simbula: medico

Elisabetta Marongiu: medico

Alessandro Picciau: scorer

Mauro Sesselego: scorer

CALENDARIO 9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE 2025 GIRONE C

01 marzo 2025 Gorillas Varese - Blitz Cirie’ 23 - 30 16 marzo 2025 Crusaders Cagliari – Rams Milano 28 - 27 16 marzo 2025 Blitz Cirie’ – Gorillas Varese 28 - 14 22 marzo 2025 Crusaders Cagliari – Gorillas Varese h. 19:30 23 marzo 2025 Rebels Lugano – Blitz Cirie’ h. 14:00 05 aprile 2025 Crusaders Cagliari – Blitz Cirié h. 15:00 06 aprile 2025 Rebels Lugano – Rams Milano h. 14:00 13 aprile 2025 Rams Milano – Crusaders Cagliari h. 13:00 13 aprile 2025 Blitz Cirie’ – Rebels Lugano h. 15:00 04 maggio 2025 Rams Milano – Gorillas Varese h. 14:00 04 maggio 2025 Rebels Lugano – Crusaders Cagliari h. 14:00 17 maggio 2025 Gorillas Varese – Rebels Lugano h. 13:00 18 maggio 2025 Blitz Cirié – Rams Milano h. 15.00 25 maggio 2025 Gorillas Varese – Crusaders Cagliari h. 14:30

Nella foto: al centro l'head coach Tim Tobin scortato da Lorenzo Pastorino e Federico Dessì (Foto Giulia Congia)