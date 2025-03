Crusaders Cagliari e l'esordio nel ristrutturato campo "Terramaini"

L’impianto di Terramaini sarà a disposizione dei Crusaders per l’emozionante esordio stagionale con i Rams Milano nel campionato italiano di football americano a nove giocatori.



Il Comune di Cagliari, in particolare l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta coi dirigenti e i funzionari del Servizio Sport e del Servizio Lavori pubblici, ha accelerato i lavori già avviati perché l’importante incontro si potesse svolgere secondo le esigenze delle società. Purtroppo tifosi e giornalisti non verranno ammessi perché le tribune non sono ancora state dichiarate agibili. Ma il Comune ha garantito che proseguirà con ogni sforzo possibile affinché la struttura sia completamente fruibile nel giro di una settimana per l’appuntamento sul manto erboso di via Cesare Cabras con i Gorillas varesini.

Il presidente del sodalizio crociato Emanuele Garzia saluta con favore il rinnovato impegno dell’amministrazione comunale: la società aspetta dal 2018 di poter accedere al campo assegnato.

“Finalmente sappiamo dove ricoverare le scarpette e tutta l’attrezzatura idonea alla pratica della disciplina – dice Garzia – dopo lunghe e complesse interlocuzioni con politici e funzionari degli assessorati all’urbanistica e allo sport. Dal canto loro – ha sottolineato il Presidente – stanno facendo il possibile per rendere gli spazi fruibili al 100 per cento. Abbiamo fiducia che i nostri supporter possano finalmente accedere al campo sabato 22 marzo.”

La situazione di Terramaini, con i disagi annessi, mette in secondo piano l’evento sportivo vero e proprio: “Aspettiamo i Rams con trepidante attesa – conclude Emanuele Garzia – e disponiamo di rookies che crescono a vista d’occhio. Le statistiche ci vedono svantaggiati, ma spero che i nostri ragazzi si possano acclimatare subito alla nuova area di gioco. Attualmente si stanno allenando ancora a Monte Claro e solo due giorni prima del kick off potranno provare le nuove erbe sintetiche.”

9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE 2025 FIDAF

WEEK 4

CAGLIARI (CA) – Campo sportivo Terramaini – via Cesare Cabras - 16/03/2025 - Ore 13:00

CRUSADERS CAGLIARI

RAMS MILANO

TIM TOBIN È OTTIMISTA

Negli ultimi due anni è la quinta volta che le due franchigie guerreggiano.



Nessuno dimentica gara 1 quando a Monte Claro, nel 2023, i verdi allenati dall’ex head coach Giuseppe Fiorito vinsero 48 a zero. Ma un sensibile miglioramento si registrò al ritorno quando i padroni di casa dominarono appena 49 a 28.



La musica cambia totalmente lo scorso anno quando gli uomini di Tim Tobin capovolgono i pronostici con un’entusiasmante vittoria ricca di pathos (42 – 35). Ma a Segrate i montoni si vendicano siglando un 24 – 06 che lasciò l’amaro in bocca nell’entourage isolano.

L’head coach bianco-nero-rosso-argenteo Tim Tobin aveva anticipato la sua venuta in città per visionare meglio il gruppone a disposizione e non se n’è pentito: “Noto con piacere - afferma il floridian – che i giocatori stanno acquisendo la giusta mentalità per uno sport che privilegia anche l’intelligenza tattica. Alcuni di loro mi stanno addirittura insegnando delle cose. È incredibile da vedere. Abbiamo subito qualche infortunio e anche diverse perdite perché per altri si sono aperte nuove opportunità. Nonostante questo, stiamo migliorando molto. La linea offensiva e i linebacker sono il nostro punto di forza al momento”. Quanto agli avversari dice: “Credo che i Rams siano gli stessi. Non sono cambiati molto da quando sono qui. Sarà una bella partita. I nostri allenatori stanno facendo bene. Se non fosse per loro saremmo persi. Restando sani e umili si può continuare a progredire.”

I CRUSADERS 2025

DIFESA

William Badas (numero maglia 1, ruolo defensive back), Riccardo Melis (6, defensive back), Stefano Murgia (8, defensive back), Michele Zedda (11, defensive back), Elia Rivoldini (25, defensive back), Matteo Ortu (26, defensive back), Fabio Matta (28, defensive back), Gianfranco Farris (32, defensive back), Riccardo Tocco (33, defensive back), Federico Cabras (defensive back),

Jacopo Felice Rubecchini (3, linebacker), Riccardo Pili (22, linebacker), Federico Spiga (47, linebacker), Giuseppe D’Angelo (54, linebacker), Nicola Atzori (55, linebacker), Rolando Ceboy (98, linebacker)

Luca Pacinotti (13, defensive lineman), Alexander Teall Skye (45, defensive lineman), David Israel Moquillaza Pumarayme (78, defensive lineman), Francesco Giuliano (90, defensive lineman), Emil Nabil Mokhtar Ashak (94, defensive lineman), Donato Murgo (95, defensive lineman), Riccardo Loddo (99, defensive lineman)

ATTACCO

Lorenzo Pastorino (5, running back), Gianmarco Murgia (7, running back), Nicola Garau (10, running back), Federico Pili (20, running back), Riccardo Pili (22, running back), Francesco Loche (23, running back), Mattia Solinas (24, running back), Davide Anedda (40, runningback)

Luigi Alessandro Pisu (60, offensive lineman), Gaetano Coppola (63, offensive lineman), Nicola Fadda (66, offensive lineman), Marcello Mele (68, offensive lineman), Jonathan Fabrizio Deiana (69, offensive lineman), Niccolò Cancedda (70, offensive lineman), Paolo Hadi Sitzia (75, offensive lineman), Ivano Pili (77, offensive lineman), Mauro Gandini (79, offensive lineman)

Filippo Dedoni (9, tight end), Michele Valentino Scano (18, wide receiver), Edoardo Stara (84, tight end), Alessio Ennio Cocco (85 wide receiver), Roberto Agnesa (21, wide receiver), Gabriele Garau (34, wide receiver), Filippo Pitzeri (81, wide receiver), Lorenzo Spadaccino (83, wide receiver), Siro Lauchlan Thomas Meloni (wide receiver), Massimiliano Mandas (88 wide receiver)

Federico Dessì (14, quarterback), Michele Meloni (19, quarterback)

COACHES

Head coach: Tim Tobin

Offensive Coordinator: Aldo Palmas

Defensive Coordinator: Nicola Polese

Special Teams coach: Matia Pisu

Assistant Coach: Antonio Nicolli

Assistant Coach: Efisio Melis

Assistant Coach: Walter Serra

Assistant Coach: Andrea Antonino

DIRIGENZA

Presidente: Emanuele Garzia

Vice presidente: Sergio Andrea Meloni

Vice presidente e Team Manager: Giuseppe Marongiu

CONSIGLIERI

Antonio Nicolli

Walter Serra

Matia Pisu

Stefano Murgia

Giulia Congia: fotografa

STAFF

Battista Battino: fotografo

Aldo Luchi: catena

Mimmo Trudu: catena

Roberto Zedda: catena

Paolo Simbula: medico

Elisabetta Marongiu: medico

Alessandro Picciau: scorer

Mauro Sesselego: scorer

CALENDARIO 9FL - NINE FOOTBALL LEAGUE 2025 GIRONE C

01 marzo 2025 Gorillas Varese - Blitz Cirie’ 23 – 30 16 marzo 2025 Crusaders Cagliari – Rams Milano h. 13:00 16 marzo 2025 Blitz Cirie’ – Gorillas Varese h. 15:00 22 marzo 2025 Crusaders Cagliari – Gorillas Varese h. 19:30 23 marzo 2025 Rebels Lugano – Blitz Cirie’ h. 14:00 05 aprile 2025 Crusaders Cagliari – Blitz Cirié h. 15:00 06 aprile 2025 Rebels Lugano – Rams Milano h. 14:00 13 aprile 2025 Rams Milano – Crusaders Cagliari h. 13:00 13 aprile 2025 Blitz Cirie’ – Rebels Lugano h. 15:00 04 maggio 2025 Rams Milano – Gorillas Varese h. 14:00 04 maggio 2025 Rebels Lugano – Crusaders Cagliari h. 14:00 17 maggio 2025 Gorillas Varese – Rebels Lugano h. 13:00 18 maggio 2025 Blitz Cirié – Rams Milano h. 15.00 25 maggio 2025 Gorillas Varese – Crusaders Cagliari h. 14:30

Nella foto: i crociati nella finale di conference persa a Catania nel giugno 2024 (Foto Battista Battino)