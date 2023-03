Crusaders Cagliari: prima casalinga CIF9 contro i Rams Milano

CAGLIARI, 25 MARZO 2023 - L’euforia nel tracciare il campo, le folate disturbatrici di Monte Claro, le prime corsette mattutine per allentare la tensione. L’arrivo alla spicciolata dei tifosi, la reciproca ed intensa fratellanza che fa trasparire energia pura, la serafica e attenta ricostruzione del look da combattente: per dare e ricevere botte la comodità è importante. Le ultime comunicative sociologiche del presidente, quelle più attente e puntigliose del coaching staff, gli approcci verbali con gli avversari sulle questioni più disparate del vivere civile, la calorosa accoglienza alla crew arbitrale: è pur sempre composta da umani.

Per tanti neofiti la prima a Monte Claro sarà così, e non se la scorderanno mai perché trattasi di poesia allo stato puro.

Si parte con un briciolo di ottimismo in più dettato dalla rocambolesca vittoria di Desio, ma la raccomandazione più gettonata è quella di entrare in campo caldi in modo da non commettere le più classiche delle ingenuità. Il resto verrà da solo con l’acclimatamento e l’attenta applicazione dei consigli elargiti allenamento, dopo allenamento.

Il presidente dei Crusaders Emanuele Garzia è fiero dei suoi ragazzi e quando li osserva sgambare nelle notti umide cagliaritane pensa a quando c’era lui al posto loro, ma di questo e altro se ne parla diffusamente nel bellissimo docufilm NOI di Stefano Sernagiotto che ormai è diventato un cult tra gli appassionati.

“Ci stiamo preparando intensamente – dice Garzia – sappiamo dai social che i Rams sono agguerriti e determinati. Li stiamo studiando attraverso le due sfide giocate, (vittoria sui Gorillas Varese e netta sconfitta con i Benglas Brescia), e allo stesso tempo affiniamo le tecniche di gioco. C’è un clima molto partecipato, sono sicuro che l’aria di casa darà uno slancio in più ai nostri ragazzi”

Anche dalle Cliniche odontoiatriche Dental Più di Nuoro, Sanluri e Sassari si fa il conto alla rovescia. Il movimento crociato è per loro un cavallo di battaglia da mostrare con fierezza e quella scritta nelle loro magliette è molto più di una sponsorizzazione.

CAMPIONATO ITALIANO FOOTBALL A 9 2019 FIDAF

WEEK 5

CAGLIARI (RM) – C.S. Monte Claro - Via Cadello, 9 - 26/03/2023 - Ore 13:00

CRUSADERS CAGLIARI

RAMS MILANO

LE ASPETTATIVE DEI PROTAGONISTI

Il tecnico statunitense Tim Tobin non smette mai di tirare fuori nozioni pratiche a raffica. Le rinnova continuamente, specie quelle più basilari, perché non vuol vedere mostruosità beffarde in campo.

Ripetere, ripetere, ripetere, e guai se qualcuno si vergogna di chiedere ancora puntualizzazioni, la sete del sapere è utile se costante.

“I Rams è squadra migliore rispetto agli Hammers – esclama Tobin – e quindi dobbiamo giocare molto meglio per uscirne indenni e vittoriosi. Sono impressionato dal modo in cui i miei colleghi allenatori hanno lavorato sulle cose che dobbiamo migliorare. Sono anche impressionato dai nostri giovani giocatori. Si sono presentati in anticipo e non hanno saltato gli allenamenti. Questi ragazzi vinceranno molte partite in futuro”. Poi si pronuncia lievemente sugli arieti lombardi: “Giocano come noi, a volte con le stesse formazioni e gli stessi schemi. Se ci esprimessimo meglio con qualche grande giocata offensiva e una difesa arcigna, i Rams si potrebbero battere. Coach Nanni e coach Aldo si mettono in luce ogni settimana. Migliorano i loro giocatori e avvicinano la squadra alla vittoria”. Chiude con una considerazione: “Quando descrivo alle persone che cosa sia l'amore per il football penso subito all’atteggiamento dei ragazzi, anche quando vanno nelle scuole e reclutano altri giocatori. Mi riportano indietro nel tempo quando ho iniziato a giocare; sono i ricordi più belli”.

Di rito anche gli auspici dell’offensive coordinator Aldo Palmas: “Gli ultimi allenamenti sono stati difficili, l’influenza ha ridotto i ranghi, speriamo di recuperare tutti per domenica. La vittoria contro gli Hammers è stata importante, vincere aiuta a fare squadra, specie con i più giovani. Domenica scenderemo in campo consapevoli di avere le carte in regola per poter vincere; chi farà meno errori avrà in classifica la seconda “W”!

Da parte dei giocatori c’è euforia, mista a discernimento: “Era importante partire con il piede giusto – aggiunge il pilastro difensivo Stefano Murgia - la vittoria dà entusiasmo e morale, siamo solo all’inizio, non siamo arrivati da nessuna parte. Gli Hammers sono stati molto bravi e qualche difficoltà l’abbiamo avuta, infatti solo nel finale siamo riusciti a spuntarla. La squadra è composta da tanti giovani e in Brianza c’è stato il loro massiccio esordio e di questo siamo felici. Le sfide dure ci piacciono, siamo pronti a dare il massimo nel nostro campo, davanti ai nostri tifosi”.

L’ultima parola spetta a colui che ha cambiato volto al match di Desio: “La prossima partita, a parer mio sarà fondamentale per i Crusaders – argomenta il qb Michele Meloni – perché se vinceremo sarà il segnale che la squadra c’è ed è in forma. Significherebbe veramente andare in fondo e toglierci grosse soddisfazioni. Se dovessimo perdere, invece, la strada sarà più in salita che mai”.

Dalle sue parole si evince il peso emotivo dell’esordio casalingo: “C’è tensione nell’aria, sappiamo che la sfidante è una squadra forte, organizzata e variegata sia nel personale, sia nei giochi. Per vincere dovremo essere ordinati, disciplinati, ben allenati e soprattutto credere in noi stessi e nei nostri compagni. Due settimane fa a Desio è stata proprio questa combo di caratteristiche a farci tornare a casa vittoriosi. In quella occasione ci sono stati anche tanti errori ed è proprio su questi che ci siamo concentrati negli ultimi allenamenti. La squadra continua a crescere e a migliorare giorno dopo giorno, è questo l’importante. Domenica avremo un risultato, e a prescindere dal positivo o negativo, sarà solo parziale. Il risultato finale lo vedremo a fine campionato”.

I CRUSADERS 2023

LINEE DIFESA

Giuseppe Carta (numero maglia 1, defensive back), Giacomo Usai (34, defensive back), Vincenzo Casertano (20, defensive back), Nathan Gaetan Herve Gardinier (32, defensive back), Stefano Murgia (8, linebacker), Alberto Borsetti (66, linebacker), Gian Marco Aresu (40, linebacker), Gabriele Paulis (47, linebacker), Federico Spiga (54, linebacker), Massimiliano Antonino (33, linebacker), William Badas (11, defensive back), Elia Rivoldini (25,defensive back), Fabio Matta (28, defensive back), Michele Meloni (19, safety), Giuseppe D’angelo (45, linebacker), Nicola Atzori (55, linebacker), Giacomo Usai (34, defensive back), Luca Pacinotti (70, defensive lineman), Francesco Giuliano (90, defensive lineman), Ivano Pili (77, defensive lineman), Luca Pasella (95, defensive lineman), Francesco Caruso (98, defensive lineman), Federico Dessì (99, defensive lineman).

LINEE ATTACCO

Lorenzo Spadaccino (3, wide receiver), Mattia Billardello (14, running back), Massimiliano Mandas (6, quarterback), Luigi Daga (7, quarterback), Riccardo Pili (22, running back), Davide Cappai (26, running back), Francesco Loche (23, running back), Nicola Garau (24, running back), Donato Murgo (94, runningback), Michele Pili (60, offensive lineman), Fabrizio Leoni (68, offensive lineman), Cristian Porcu (69, offensive lineman), Paolo Sitzia (75, offensive lineman) Mauro Gandini (79, offensive lineman), Matia Pisu (80, tight end), Siro Lauchlan Thomas Meloni (84, wide receiver), Roberto Agnesa (21, wide receiver), Edoardo Esposito (81,wide receiver), Mike Scano (83, wide receiver), Bonifacio Ruggiu, (20, wide receiver).

STAFF

Presidente: Emanuele Garzia

Team Manager: Giuseppe Marongiu

Head Coach: Tim Tobin

Offensive Coordinator: Aldo Palmas

Defensive Coordinator: Nicola Polese

Assistant Coach: Antonio Nicolli

Assistant Coach: Efisio Melis

Assistant Coach: Walter Serra

Assistant Coach: Sergio Andrea Meloni

Assistant Coach: Mauro Sesselego

CALENDARIO CIF9 FIDAF 2023 GIRONE C

25 febbraio 2023 Rams Milano – Gorillas Varese 25 - 10 25 febbraio 2023 Bengals Brescia – Hammers Monza Brianza 61 - 00 12 marzo 2023 Hammers Monza Brianza – Crusaders - Cagliari 06 - 24 11 marzo 2023 Bengals Brescia – Rams Milano 56 - 21 25 marzo 2023 Gorillas Varese – Bengals Brescia h. 20:30 26 marzo 2023 Crusaders Cagliari – Rams Milano h. 13:00 16 aprile 2023 Gorillas Varese – Crusaders Cagliari h. 14:00 15 aprile 2023 Rams Milano – Hammers Monza Brianza h. 15:00 30 aprile 2023 Crusaders Cagliari – Bengals Brescia h. 12:00 29 aprile 2023 Hammers Monza Brianza – Gorillas Varese h. 21:00 13 maggio 2023 Gorillas Varese – Rams MIlano h. 20:30 14 maggio 2023 Crusaders Cagliari – Hammers Monza Brianza h. 12:30 21 maggio 2023 Rams Milano – Crusaders Cagliari h. 14:00 20 maggio 2023 Bengals Brescia – GorillasVarese h. 20:30 27 maggio 2023 Hammers Monza Brianza – Bengals h. 21:00





Foto: Battista Battino