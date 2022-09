A Curinga (CZ) rocambolesco incidente stradale, intervento dei VVF

CURINGA (CZ) 16 GEN - Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è impegnato sulla ss18 al km 386 bivio sirene nel comune di Curinga per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Volkswagen Tiguan ed una Jeep Renegade..

Qualche contusione il conducente della Tiguan, feriti i coniugi a bordo della Jeep. Quest'ultimi ricevute in ambulanza le prime cure mediche venivano trasportati presso struttura ospedaliera. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza delle vetture. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza, anas e soccorso stradale Disagi per la viabilità