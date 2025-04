Spezia - Sampdoria. D'Angelo: "Serve consapevolezza, non spensieratezza. Lo Spezia può sognare" (Video)

D'Angelo: "Con consapevolezza verso questo finale di stagione"

Questa mattina, presso la sala stampa del Centro Sportivo Ferdeghini, il tecnico aquilotto Luca D'Angelo ha parlato ai microfoni della stampa, in vista della prossima sfida casalinga contro la Sampdoria. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Pisa sta facendo un campionato eccezionale, ci eravamo avvicinati in maniera importante a loro, ma sono stati bravi a reagire e gli vanno fatti i complimenti. Pensiamo a giocare la nostra gara, così come abbiamo fatto sempre, non dimenticandoci che questo è uno dei campionato più importanti fatti in Serie B dallo Spezia, anche dal punto di vista delle emozioni, che rimarranno sempre nelle menti dei nostri tifosi.

Ora siamo lì, possiamo giocarci qualcosa di bellissimo fino all’ultima giornata, poi vedremo dove saremo.

Chichizola? È sicuramente consapevole del gol subito, ma non va colpevolizzato perché abbiamo preso gol dopo soli tre minuti di gara e c’era tutto il tempo per recuperare; è un calciatore esperto, ha la testa sulle spalle e dunque sa che fa parte del gioco essere criticati quando uno sbaglia, ma ripeto non è certo colpa di Chichizola se lo Spezia ha perso contro il Brescia.

Di Serio? È molto forte, si è fatto trovare pronto contro il Brescia, ha interpretato un’ottima gara e potrà essere dalla partita sia dall'inizio che a gara in corsa. Reca? Starà fuori per almeno un mese, mentre Salvatore Esposito tornerà oggi ad allenarsi con il gruppo.

In alcune partite abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato; è quanto accaduto contro il Brescia, a Modena, a Cesena, mentre magari la gara con il Pisa sarebbe stata da pareggio e invece l'abbiamo vinta: questo per spiegare la complessità di questo gioco.

Noi abbiamo magari qualche difficoltà numerica in questo momento, ma avremo sedici ottimi calciatori che avranno la possibilità di scendere in campo, pertanto possiamo stare tranquilli e affrontare la gara con lo spirito di sempre.

Come ritrovare la spensieratezza dell’andata? Dobbiamo pensare che ci stiamo giocando qualcosa di importantissimo e bellissimo, pertanto non serve spensieratezza, ma la consapevolezza di poter raggiungere qualcosa di importante e di crederci fino alla fine.

Penso che tante volte l’essere umano tenda a ricordare maggiormente le cose brutte e non riesca a godersi quelle belle, questo accade anche per me; penso che la felicità sia qualcosa di difficile da cogliere, tante volte penso alle cose belle che ci sono accadute e faccio fatica a riviverle con la stessa intensità, mentre di fronte alle delusioni riesco sempre a rivivere le stesse sensazioni, non so come si faccia ad invertire le cose, ma è così.

L’espulsione? Sono molto deluso da me stesso perché un allenatore non deve mai farsi espellere, farlo a gara finita è pure peggio, anche con l’aggravante che protestavo per la mia precedente ammonizione e non per la direzione generale.

Le gare sono tutte da giocare, gli avversari hanno tutti pari difficoltà, a prescindere dalla classifica e specialmente arrivati a questo punto della stagione.

Che vestito dovrà indossare lo Spezia in questo finale di stagione? Italiano disse ai suoi ragazzi di scendere in campo con l'elmetto e capisco benissimo il significato delle sue parole; io dico che servirà mettere la tuta, perché quella serve sempre in campo, perché si scivola, si corre e si combatte, e al tempo stesso la cravatta, perché comunque stiamo giocando per un traguardo davvero importante. A tal proposito tengo a dire che Italiano è uno dei migliori allenatori che abbiamo in Italia e anche il più sottovalutato.

Kouda? È forte, anche contro il Brescia ha avuto tre palle gol importanti e so bene cosa può dare alla nostra squadra, quindi valuteremo se usarlo dall’inizio o a gara in corso.

L’agonismo nello sport è fondamentale e la nostra squadra incarna bene questo valore, aspetto che i nostri tifosi hanno ben recepito e che apprezzano ogni giorno; contro il Brescia non dobbiamo dimenticare che la squadra ha giocato in inferiorità numerica per l’ultima parte dell’incontro, mantenendo comunque il pallino del gioco e creando numerose occasioni."

