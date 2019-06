Da domani obbligo tachigrafo digitale su bus e camion. Controllerà ore di lavoro e riposo conducenti

BRUXELLES, 14 GIUGNO - Per la prima volta a partire da domani tutti i nuovi camion e gli autobus immatricolati nell'Unione Europea devono avere installato un tachigrafo digitale intelligente. Lo strumento serve a registrare le attività degli autisti per migliorare l'effettiva applicazione delle regole Ue in materia di ore di lavoro alla guida e riposo. "Il tachigrafo digitale intelligente, che sfrutta la tecnologia moderna, migliorerà notevolmente la protezione sociale dei conducenti e allo stesso tempo aumenterà ulteriormente la sicurezza stradale in Europa", ha dichiarato la commissaria per la mobilità e i trasporti, Violeta Bulc.



"Sarà anche uno strumento essenziale per aiutare le autorità nella lotta contro le frodi e gli abusi". L'azione rientra nel pacchetto della Commissione Europea "L'Europa in movimento" per un piano di transizione verso l'energia pulita e la digitalizzazione. Il tachigrafo consentirà di verificare la posizione del veicolo via satellite e la trasmissione di informazioni alle autorità di controllo tramite una tecnologia di comunicazione a corto raggio. Grazie a una connessione Bluetooth potrà inviare dati a telefoni cellulari o tablet. Le aziende di trasporto e i conducenti potranno ricevere in tempo reale informazioni utili per ottimizzare al meglio i tempi di lavoro.