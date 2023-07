Da oggi in radio e in digitale "Sei la Mia Dj", il nuovo brano del cantautore friulano Ivan Comar.

Da oggi, martedì 27 giugno, è in radio e disponibile in digitale “SEI LA MIA DJ” (lnk.to/SeiLaMiaDj), il nuovo brano del cantautore friulano IVAN COMAR.

“SEI LA MIA DJ”, scritto da IVAN COMAR in collaborazione con l’autore e amico Luca Di Capua, propone un sound fresco ed energico e un messaggio di allegria e divertimento.

La protagonista del brano è una giovane disk jockey, che suonando attrae il cantautore facendogli sognare una vita al suo fianco, lontana da ogni preoccupazione, in un mondo in cui l’amore e la musica prendono il sopravvento.

Il brano è composto da strofe costruite su una base synth pop in stile anni Novanta, unite a un coinvolgente ritornello presentato invece in chiave pop rock.

«Una canzone fresca e coinvolgente, che risuona tutta la nostra voglia di amare e divertirci: un up-tempo in cui le melodie si intrecciano con una ritmica potente ma mai troppo aggressiva – dichiara Ivan Comar – Il testo scorre con leggerezza, pur riuscendo a nascondere profondi significati della vita di ciascuno di noi. All’interno del brano non mancano riferimenti al mondo British, tanto cari al mio trascorso da ascoltatore e musicista. Il ritornello vi rimarrà in testa e vi farà cantare sin dal primo ascolto!».

Il cantautore Ivan Comar nasce a Udine il 12 settembre 1982.

Comincia a scrivere le prime canzoni in inglese a 14 anni, trovando ispirazione dagli artisti della scena brit pop inglese e dai grandi cantautori internazionali. Il debutto discografico è datato 2006, con l’Ep “Here to stay” dei Lost Exit, in cui ricopre il ruolo di cantante e compositore.

Nel 2008, con gli Spinal Crackers, esce con l’Ep “What does it shine?”. Nel 2011 intraprende la carriera solista, con il nome d’arte di Evan Lennon, sfornando l’EP “Made in Evan” che vede proposti brani di matrice synth-pop.

Dal 2013 comincia parallelamente l’attività di autore, collaborando alla scrittura di molti brani assieme a Francesco Contadini e a Gabriele Saro.

Con quest’ultimo esce nel 2019 “Project X”, un album pop dove spicca il singolo “Open your eyes”.

In quell’anno comincia a lavorare alla sua nuova vita artistica, iniziando a scrivere testi in italiano.

Il 5 luglio 2021 è uscito il suo primo singolo “Sotto il sole”, scritto assieme a Paola Pezzolla ed edito dalla Raimoon Edizioni Musicali di Maurizio Raimo. Un brano estivo, frutto della voglia e del bisogno di rinascita dopo i lunghi mesi di lockdown: un inno alla gioia e alla spensieratezza, al ritrovarsi tutti assieme nel segno della normalità.

Ad ottobre 2021 firma per la Mea Record Company di Angelo Anselmi, con la quale realizzerà i singoli “Ambre Marie” e “Universo”, usciti rispettivamente il 1 dicembre 2021 ed il 15 febbraio 2022.

Venerdì 1 luglio 2022 è uscito col nuovo singolo estivo, che s’intitola “Latin Love”.