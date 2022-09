Da oggi su Amazon "OSS Del Futuro", di Francesco Criniti e i suoi allievi del corso OSS

Catanzaro, lunedì 28 Giugno - Francesco Criniti è un educatore del Centro Clinico San Vitaliano, eccellenza catanzarese che si prende cura degli ammalati con gravi patologie e degli ammalati terminali. Ha sempre dimostrato di svolgere la sua professione con grande passione, impegnandosi quotidianamente in tanti progetti che hanno lo scopo di rendere la residenza di queste persone quanto più dignitosa possibile. Alcuni di loro li ha coinvolti nella stesura di due libri. Si nutre dei sorrisi e degli stati d’animo che gli donano. Ispirato da questi sentimenti e dai suoi studi ha scritto un’apprezzata opera teatrale.

La sua giornata lavorativa non è mai banale, la sua mente è sempre alla ricerca creativa. Chi gli sta accanto non può non esserne coinvolto. Questa volta ad esserne appassionatamente coinvolti, sono i suoi allievi del corso per Operatore Socio Sanitario, Svimag.

“É un progetto che mi appassiona molto. Ho tre classi e con tutte e tre abbiamo scritto un libro formando una collana. DAD è stato il primo, SOS Siamo Ostaggi Sociali, il secondo, e oggi presentiamo OSS del futuro, l’ultimo libro della trilogia”, ci ha detto Francesco nel nostro incontro, e poi ci ha spiegato le fasi creative dell’opera:

Una tastiera, una web camera, un monitor, due altoparlanti, una sedia. Si accendono le luci. I tanti rettangoli neri cominciano a prendere vita. Concetta, Valentina, Rosella, Giorgia, Eloisa, Paolo, Diego e il grande tutor Ivan. Da perfetti sconosciuti a un corpo e un’anima per dirla alla Wess e Dori Ghezzi. Questo progetto si accende grazie alla passione e alla determinazione che questi futuri O.S.S. hanno unito e condiviso, per metterle su un vassoio d’argento arricchito da tanti preziosi ingredienti che spiccano in ognuno di questi meravigliosi interpreti. I ragazzi si sono impegnati, tirando fuori dalla propria penna, i loro pensieri, affrontando diverse tematiche di attualità con uno sguardo futuro alla professione di operatore socio sanitario che andranno ad intraprendere.

SOS è in uscita oggi e acquistabile su Amazon in versione eBook e Cartacea.

Saverio Fontana