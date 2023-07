Da Pisa, Lucca, Viareggio e Pistoia per sostenere l’As Roma

Da Pisa, Lucca, Pistoia per sostenere l’As Roma. Si è tenuta ieri sera presso il Leblon in Darsena a Viareggio il primo meeting che ha visto coinvolti quattro Roma Club della Toscana affiliati all’Associazione Italiana Roma Club (A.I.R.C. 1971). Una riunione conoscitiva, ma anche operativa, con l’obiettivo di portare la Toscana giallorossa, compatta, allo stadio sia in casa che in trasferta per sostenere la propria squadra del cuore.

C’era il Roma Club Città di Pistoia, quelli di San Romano (Pisa), il Roma Club Lucca e quello Versilia, che rappresentano circa 400 soci in totale: quattro realtà diverse tra loro unite da un’unica passione e mosse dalla volontà di fare gruppo. Alla prima riunione ne seguiranno altre: ieri sera, tra gli argomenti in discussione, si è parlato della possibilità di partecipare assieme a gare casalinghe e esterne dell’As Roma, dell’organizzazione di bus e mezzi di trasporto per raggiungere agevolmente lo stadio, e di realizzare un unico striscione che dietro il nome “Toscana” racchiuda le quattro realtà territoriali. I 4 club hanno anche manifestato la volontà di creare una struttura che possa portare avanti scopi sociali condivisi e momenti di aggregazione che coinvolgono tutti i club, come tornei sportivi e cene conviviali.