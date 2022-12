Da venerdì 16 dicembre sarà disponibile in digitale il nuovo brano di SENHIT “Jesus, Oh What a Wonderful Child!”

Da venerdì 16 dicembre sarà disponibile in digitale il nuovo brano di SENHIT “Jesus, Oh What a Wonderful Child!”, cover della celebre canzone natalizia di Mariah Carey, un brano pieno di speranza che l’artista italo eritrea vuole condividere con i suoi fan internazionali trasmettendo gioia e serenità.

“Jesus, Oh What a Wonderful Child!” è stato registrato a Verona insieme al Sunshine Gospel Choir di Torino, diretto da Alex Negro, insieme alla band di Senhit e a una vigorosa sessione di fiati, con la direzione musicale di Placido Salamone. 15 membri del coro hanno partecipato anche al videoclip, una performance live che unisce le atmosfere dei jazz club al contagioso entusiasmo dei cori gospel tipici nelle chiese degli Stati Uniti e che sarà disponibile su Youtube sempre da venerdì 16 dicembre.

Continuano le esibizioni della Freaky Queen nei più importanti festival dedicati al mondo dell’Eurovision Song Contest. Dopo la performance del 17 novembre al Het Grote Songfestivalfeest di Amsterdam, a cui hanno partecipato artisti eurovisivi come Conchita Wurst, Jamala, Loreen e i Lordi, il prossimo appuntamento è il 13 gennaio a Londra alla Royal Vauxhall Tavern.

Senhit è stata chiamata a presentare il 16 giugno il Gran Galà del Festival internazionale di Cori Lgbtq+ Various Voices (www.various-voices.it) che si terrà a Bologna dal 14 al 18 giugno 2023 con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna. Per la prima volta in assoluto dalla prima edizione del 1985, il Festival approderà infatti in Italia. Ad oggi sono previsti in arrivo più di 3500 coristi per 108 cori provenienti da 20 nazioni diverse tra cui tutta Europa e Stati Uniti. Oltre a presentare la serata, Senhit sta preparando una performance a sorpresa e si esibirà anche durante la Cerimonia di chiusura del 17 giugno!

Senhit è stata confermata per il secondo anno come presentatrice del talent show “Una Voce per San Marino”, il concorso televisivo che sceglierà l’artista che rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest 2023, organizzato da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria di Stato Turismo.

È attualmente in radio il singolo “Follow Me” feat TORY LANEZ, rapper canadese con 16 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 4 milioni e mezzo di follower che ha unito la sua voce a quella di Senhit che in questa occasione canta sia in inglese che spagnolo.

Artista poliedrica, cantante, attrice e performer, nata a Bologna ma cittadina del mondo, Senhit vanta performance in tutto il mondo e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida e Steve Aoki. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino, Senhit ha conquistato la serata finale e un pubblico internazionale! Grazie a questo singolo di successo e al Freaky Trip To Rotterdam, il progetto dedicato all’Eurovision che Senhit ha creato insieme a Luca Tommassini durante la pandemia per unire i fan di tutto il mondo, è diventata una delle artiste più conosciute dal pubblico eurovisivo.

Con il suo percorso artistico, Senhit ha sempre lanciato messaggi contro ogni forma di discriminazione, a favore della valorizzazione dell’identità, grazie a una musica che non ha confini e che trasmette vibrazioni positive per ballare e cantare tutti insieme.