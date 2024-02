“Dementia Friends: una Community che si aggiorna”: webinar gratuiti per familiari e caregiver di persone con demenza

Febbraio 2024 - Comincerà lunedì 26 febbraio 2024 il nuovo ciclo di webinar gratuiti per familiari e caregiver di persone con demenza organizzato dalla Federazione Alzheimer Italia.

Intitolato “Dementia Friends: una Community che si aggiorna” prevede cinque appuntamenti online, fino al 25 marzo 2024, in diretta sulla piattaforma Zoom sempre dalle 17.30 alle 19. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form disponibile al link bit.ly/webinarAlzheimer2024. Le registrazioni degli appuntamenti saranno poi rese disponibili sui canali social della Federazione Alzheimer.

Specialisti che si occupano di demenza e collaborano attivamente con la Federazione forniranno consigli e strategie utili a migliorare la vita delle persone che convivono con questa condizione, ma anche di tutti coloro che se ne prendono cura quotidianamente. Lo faranno affrontando aspetti pratici, medici ed emotivi: dalla riduzione del rischio alla diagnosi, dal percorso di assistenza domiciliare alle terapie farmacologiche, dall’alimentazione e la salute orale fino alle soluzioni per comunicare ai bambini la presenza della demenza in famiglia.

Il primo incontro, lunedì 26 febbraio, si intitola Possibile percorso di assistenza al domicilio dopo la diagnosi di demenza: a chi rivolgersi e quali servizi attivare: tenuto da Laura Nervi, assistente sociale della cooperativa Generazioni FA, offrirà una panoramica sui servizi sociosanitari a favore degli anziani fragili, anche con demenza.

Seguirà lunedì 4 marzo il webinar Farmaci per la demenza: esperienze e riflessioni con Mauro Colombo, ricercatore volontario in gerontologia clinica presso la Fondazione Golgi Cenci, che partendo dal dibattito sui nuovi criteri diagnostici per la malattia di Alzheimer farà il punto su potenzialità e criticità delle nuove terapie farmacologiche.

Due i professionisti coinvolti invece nell’appuntamento di lunedì 11 marzo. Gloria Desimone, terapista occupazionale di Alzheimer Milano ODV, fornirà indicazioni su La gestione dell’alimentazione nella persona con demenza: il ruolo della Terapia Occupazionale. A seguire Mario Ghezzi, medico odontoiatra presso l’IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore di Milano, si concentrerà sulla cura della salute orale delle persone con demenza nell’intervento dal titolo Malattie neurodegenerative: non dimentichiamo la bocca!.

Lunedì 18 marzo Antonio Guaita, geriatra e direttore della Fondazione Golgi Cenci, nell’incontro La riduzione del rischio per Alzheimer e altre demenze: che cosa ci dicono i dati della ricerca scientifica illustrerà i principali fattori di rischio per la demenza e l’importanza di intervenire su di essi per prevenire o rallentare l’insorgere di questa condizione.

Chiuderà il ciclo l’intervento di Francesca Arosio, psicologa e consulente della Federazione Alzheimer, che lunedì 25 marzo fornirà consigli utili per gestire la relazione dei più piccoli con la demenza nell’intervento intitolato Perché il nonno mi fa sempre le stesse domande? L’Alzheimer spiegato ai bambini.

I “Dementia Friends” sono uomini e donne che hanno scelto di approfondire la conoscenza di questa condizione e impegnarsi nel proprio piccolo per abbattere lo stigma che ancora la circonda e migliorare la vita di chi ci convive. Tutti possono entrare a far parte di questa comunità sempre più numerosa di cittadini, contribuendo a costruire una società più inclusiva: è sufficiente collegarsi al sito dementiafriendly.it, seguire un breve percorso di informazione e rispondere a un semplice quiz, al termine del quale si riceverà l’attestato di “Amico delle Persone con Demenza”.