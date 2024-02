Denuncia a Reggio Calabria per tentata truffa agli anziani: bloccato 28enne usante il metodo del 'finto carabiniere'

Tentata truffa ad anziani a Reggio Calabria, una denuncia. Un 28enne di Napoli è stato bloccato e denunciato a Reggio Calabria dai carabinieri per aver tentato una truffa utilizzando il metodo del 'finto carabiniere'.

Stando alle indagini dei militari, il modus operandi è rimasto invariato: inizialmente, un anziano viene contattato telefonicamente da un individuo che si fa passare per un carabiniere fittizio.

Questo finto carabiniere richiede all'anziano di consegnare una somma di denaro e gioielli necessari per la presunta scarcerazione del proprio figlio, arrestato a seguito di un incidente stradale.

Se la vittima cade nel tranello, entra in scena un secondo complice, incaricato di recarsi presso l'abitazione dell'anziano per raccogliere quanto richiesto. Il 28enne denunciato avrebbe dovuto assumere questo ruolo, giungendo a Reggio Calabria in auto e presentandosi alle case degli anziani presi di mira dai truffatori.

Tuttavia, prima che il piano criminale potesse essere attuato, l'uomo è stato intercettato e identificato dai carabinieri. Attualmente, le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per risalire ai complici con i quali il 28enne avrebbe cercato di perpetrare diverse altre truffe in città. (Ansa) (Immagine archivio)