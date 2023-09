Derattizzazione intensificata nell'Area del Colosseo a Roma dopo la comparsa di roditori

Sos topi vicino al Colosseo, scatta la derattizzazione. Sul web video dei turisti. Il Campidoglio, a Roma 7 milioni di ratti

Come quelli che sono stati visti, nei giorni scorsi, aggirarsi ai piedi (non proprio puliti) del Colosseo, il monumento della città più famoso al mondo. Tanto da spingere il Campidoglio, dopo che i filmati di turisti e residenti hanno circolato parecchio in rete, ad avviare un potenziamento della derattizzazione in quell'area della città, tra le più frequentate dai visitatori di tutto il mondo, tra Colle Oppio, la Domus Aurea e appunto l'Anfiteatro Flavio.



I video con i roditori, rilanciati anche dai giornali, mostrano gli animali aggirarsi tra cartacce, bottiglie di plastica e avanzi di cibo mentre in sottofondo si sentono a tratti le voci esterrefatte, in lingue straniere, dei turisti.

Critiche per la gestione del decoro dell'area all'esterno del parco archeologico del Colosseo sono arrivate anche in italiano, però, da parte della Lega: "Serve pulizia della città - hanno affermato il senatore Claudio Durigon e il coordinatore regionale, nonché consigliere comunale, Davide Bordoni - Roma è ridotta a una discarica a cielo aperto con rifiuti di ogni genere".



Anche la deputata del Carroccio Simonetta Matone ha puntato il dito contro il primo cittadino: "Difficile ricordare una situazione peggiore di quella attuale - ha detto - Gualtieri prenda atto del flop totale. Roma non merita questo lassismo".

In mattinata però il Campidoglio ha fatto sapere che "sono in via di pianificazione interventi di potenziamento delle azioni programmate di derattizzazione nell'area del Colosseo, Colle Oppio e Domus Aurea". Una zona che in realtà "non è tra quelle maggiormente caratterizzate dalla presenza di ratti, ma le segnalazioni degli ultimi giorni hanno attivato un protocollo di interventi congiunto Roma Capitale-Ama che proseguirà nelle prossime ore e nei prossimi giorni".

Il dipartimento Ambiente interverrà sia sulle tane nelle aree verdi attorno al Parco Archeologico sia sui tombini, e piazzerà delle trappole. "Così come accaduto in passato, verrà riproposto - fanno sapere dal dipartimento - un intervento congiunto con lo stesso Parco Archeologico così da rendere più efficace l'azione di derattizzazione".

"Il problema dei roditori - puntualizzerà più tardi l'Ente Parco archeologico Colosseo - non riguarda in alcun modo le aree interne del Parco" dove vengono eseguiti "sistematicamente interventi di derattizzazione.

Sarebbe fondamentale che questa azione di contrasto ai roditori e di pulizia sistematica venisse effettuata anche nell'area della piazza del Colosseo, non di competenza del Parco. E' auspicabile una sempre più intensa collaborazione tra tutte le istituzioni pubbliche interessate a tutelare e valorizzare l'immagine di Roma a livello internazionale".