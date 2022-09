Di Maio, Calabria ha capito errore, abolirà vitalizio. 'Politica dia il buon esempio. Non si fa con privilegi obsoleti'

ROMA, 1 GIU - "La Regione Calabria ha fatto marcia indietro sul ritorno ai vitalizi. Hanno compreso l'errore e questo è un bene. Tra tutti i doveri della politica ce n'è uno, fondamentale: consolidare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Dare il buon esempio.



E non dai certo il buon esempio se le tue priorità sono reintrodurre un privilegio obsoleto, specie in un momento di crisi e sofferenza come questo". Lo scrive su Facebook il ministro Luigi Di Maio.

"Ora, più di prima, bisogna servire il Paese con costanza e determinazione. Lavoriamo per approvare provvedimenti a favore di imprese, famiglie e lavoratori. Questo è ciò che serve. Da parte di tutti", conclude Di Maio