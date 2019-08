Di Maio, Salvini pentito, ma frittata è fatta ha fatto tutto da solo per tornare da Berlusconi

ROMA, 16 AGOSTO - Salvini 'ora è pentito, ma ormai la frittata è fatta. Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna!'. scrive il vicepremier Di Maio su Fb anticipando che il 20 agosto i 5S saranno 'al fianco di Giuseppe Conte in aula per sostenerlo contro la sfiducia della lega'. La crisi? Salvini 'ha fatto tutto da solo, per tornare dopo nemmeno 24 ore nelle braccia di Berlusconi', prosegue Di Maio: 'L'ha fatto solo per il consenso. Lo ha fatto per qualche sondaggio? Non solo! Anche perché stavamo per togliere le concessioni ai Benetton e stavamo per tagliare 345 parlamentari che lui non vuole tagliare più. C'era un contratto, lui lo ha strappato. Non solo: adesso ha chiesto anche di sfiduciare il governo stesso di cui fa ancora parte,visto che non si è dimesso".