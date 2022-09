Dichiarazione del presidente della Provincia, Sergio Abramo su situazione economica dell’Ente

Il presidente della provincia Sergio Abramo: la situazione economica dell’ente sarà chiarita non appena riceverò la documentazione occorrente dal settore finanziario/ ogni criticità sarà accostata all’anno di riferimento

Di seguito la dichiarazione del presidente della Provincia, Sergio Abramo:

CATANZARO, 28 OTT. - “Avendo letto le dichiarazioni di alcuni consiglieri provinciali rilasciate durante la giornata di ieri, è mia cura precisare che una conferenza stampa del sottoscritto, insieme al vicepresidente e ai consiglieri di maggioranza, per illustrare nel dettaglio la situazione finanziaria dell’Ente Provincia, è in programma non appena riceverò dal dirigente del settore finanziario tutta la documentazione, da me richiesta, necessaria affinché sia tutto chiarito.



Si tratta di un lavoro in via di conclusione, ma che ha richiesto del tempo in quanto è stato necessario andare molto a ritroso negli anni per ricostruire la reale storia economica. Tale lavoro sarà esposto in maniera certosina, accostando ogni criticità all’anno di riferimento.



Si precisa, inoltre, che si sta lavorando alacremente, in collaborazione con Upi nazionale, al fine di individuare le più opportune misure da intraprendere nel più breve tempo possibile per fronteggiare la situazione, seppur ereditata. Naturalmente tutto sarà chiarito, come sempre, attraverso la documentazione idonea”.