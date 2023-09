Dialogo Confedilizia-Sindaco Daniele Vacca a Soverato: questioni immobiliari e Libro 'La proprietà e i suoi nemici'

Si è discusso di problematiche relative al settore immobiliare e di iniziative dalla storica Confederazione rappresentativa della proprietà edilizia

Si è svolto presso il palazzo di Città di Soverato un interessante e proficuo incontro tra il Sindaco del medesimo Comune, Daniele Vacca, e il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.

Il Sindaco ha espresso apprezzamento per l’attività del presidente Spaziani Testa, e lo ha ringraziato per aver scelto Soverato come luogo di dimora per alcune iniziative in Calabria della confederazione rappresentata, tra cui la XV edizione del Premio Internazionale Liber@mente, e incontri pubblici a Soverato e Vibo Valentia, con la presentazione del recente volume, edito da Confedilizia edizioni, in collaborazione con Tramedoro: «La proprietà e i suoi nemici. Dalla direttiva UE “Case green” alla libertà», curato da Sandro Scoppa.

Lo stesso ha poi donato all’illustre ospite il volume di Gianfranco Solferino: «Antonello Gagini e la Pietrà. Storia di un capolavoro riscoperto», che tratta del capolavoro marmoreo dello scultore e architetto del Rinascimento Antonello Gagini, scolpito cinquecento anni or sono per l'ordine degli Agostiniani zumpani e custodita nella chiesa di Maria Santissima Addolorata di Soverato situata nel borgo della Città.

Il presidente Spaziani Testa, a sua volta, ha ringraziato il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Soverato per l’attenzione dimostrata verso il settore immobiliare e la disponibilità per le iniziative culturali promosse dall’organizzazione rappresentativa della proprietà edilizia, e ha donato al medesimo Sindaco alcune opere della Collana “Biblioteca della proprietà”, promossa dalla citata associazione.

All’incontro hanno partecipato Sandro Scoppa, presidente di Confedilizia Calabria, Salvatore Salatino, delegato di Confedilizia Catanzaro per Soverato, Giusy Altamura, consigliere comunale di Soverato, Michele Varcasia dell’Ami, e il giornalista e scrittrice Dario Fertilio.



In programma anche la presentazione del libro: «La proprietà e i suoi nemici. Dalla direttiva UE “Case green” alla libertà», edito da Confedilizia Edizioni e Tramedoro

La rinnovata piazza Maria Ausiliatrice di Soverato, nei pressi del Palazzo di Città, ospiterà il prossimo 25 agosto 2023, con inizio alle ore 22, l’incontro, moderato dal giornalista e scrittore Dario Fertilio, già responsabile delle pagine culturali del Corriere della Sera, con Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale di Confedilizia, Sandro Scoppa, presidente di Confedilizia Calabria e Catanzaro, e Antonio Riccio, ingegnere dell’ambiente e del territorio. Daniele Vacca e Salvatore Salatino, rispettivamente Sindaco della città di Soverato e delegato di Confedilizia Catanzaro per il medesimo comprensorio, porteranno i saluti degli enti rappresentati.

Nell’occasione saranno trattati i temi che riguardano il settore immobiliare, a iniziare da quelli che negli ultimi tempi sono stati oggetto di particolare attenzione dei media, come gli affitti brevi, la riforma fiscale e quella del catasto, i bonus fiscali, le occupazioni abusive di immobili e la direttiva UE “Case green, ecc.

Nel corso dell’incontro sarà altresì presentato il libro, curato da Sandro Scoppa: «La proprietà e i suoi nemici. Dalla direttiva UE “Case green” alla libertà», edito da Confedilizia Edizioni in collaborazione con Tramedoro.

È un’opera importante, che raccoglie i contributi di diversi autori che hanno analizzato siffatta iniziativa europea da diverse angolature tematiche con lo scopo di offrire così al lettore percorsi argomentativi per coglierne gli obiettivi e la portata e, soprattutto, per riflettere sulle conseguenze pregiudizievoli della sua eventuale applicazione. Che potrebbe compromettere il sistema politico ed economico, arrestare lo sviluppo alla base della civiltà industriale, dilapidando risorse naturali e umane, obbligando ad apprestare soluzioni dispendiose e poco efficaci.

L’evento è aperto agli interventi dei rappresentanti della stampa, che potranno liberamente interagire con i relatori, e a quelli del pubblico e degli interessati.