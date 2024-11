“Diario di uno smartphone”, a Palermo la personale fotografica dell’architetto Renato Sideli a cura della professoressa Graziella Bellone

“Diario di uno smartphone” è il titolo della mostra fotografica dell’architetto Renato Sideli a cura della professoressa Graziella Bellone, in programma a Palermo negli spazi di “XXS aperto al contemporaneo” in via XX Settembre 13, dal 6 al 13 dicembre prossimi.

Attraverso gli scatti del suo cellulare, il professionista palermitano, fotografo per passione, cristallizza luoghi, elementi e situazioni, restituendo all’osservatore immagini dense di percezioni e contenuti emozionali.

“L’esposizione propone una raccolta di circa trenta istantanee, realizzate nel corso degli anni con un cellulare – spiega la curatrice – che Renato Sideli ha concepito volutamente nei toni del bianco e nero, da cui emerge una filosofia del fotografare per sentire”.

“Non si tratta di una documentazione – prosegue Graziella Bellone – né di una semplice ricezione di ciò che intercetta il suo campo visivo, ma dell’essenza di quello che viene catturato dal suo sguardo”.

Protagonisti, paesaggi naturali, in gran parte marini, dalle atmosfere silenti, scorci urbani, architetture e momenti di quotidianità.

“Una fluida rete di traiettorie emozionali – osserva la professoressa Graziella Bellone – che avvolgono lo spettatore e lo rendono partecipe della bellezza nascosta delle cose e della loro essenza”.

“Renato Sideli – conclude – invita così a riflettere che si possono fare buone foto anche con un cellulare, perché l’autenticità e il fascino di uno scatto non risiedono nella complessità di una fotocamera, ma essenzialmente nella capacità del fotografo di scoprire e trasmettere il respiro delle cose nel tempo di uno scatto”.

Il ricavato della vendita delle foto di “Diario di uno smartphone” sarà parzialmente devoluto alla Società Cooperativa Sociale 3P (Padre Pino Puglisi) di Palermo.

L’inaugurazione della mostra si terrà venerdì 6 dicembre alle 18:30, con ingresso libero e gratuito.

Con le stesse modalità, l’esposizione rimarrà fruibile al pubblico fino al 13 del mese, nei giorni martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, dalle 16:30 alle 19:30.

Chi volesse visitarla nelle ore mattutine, può contattare il numero 335. 6376481 e fissare un appuntamento.