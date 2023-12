Dibattiti, teatro, mostre e convegni: ecco geometrie urbane

Seconda edizione della manifestazione in programma a Taranto dal 9 al 16 dicembre.

Tutto pronto per la seconda edizione di “Geometrie Urbane”, la manifestazione che mette in relazione professionisti, mondo scolastico e la città tutta per offrire momenti di confronto, aggiornamento e intrattenimento. Previste tantissime novità. Riqualificazione urbana, Pug, vision del territorio, ma anche mostre e teatro: dal 9 al 16 dicembre Taranto ospiterà una serie di appuntamenti, tra convegni, seminari e momenti culturali. Dopo il debutto, in questa nuova edizione sono previste numerose occasioni di confronto tra addetti ai lavori, istituzioni e studenti allargate ad una partecipazione collettiva.

“Geometrie Urbane” è promossa dal Collegio provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Taranto, con il patrocinio del Comune di Taranto, la partnership di Confcommercio Taranto e l’organizzazione di ArchiTa Festival E.T.S.

La conferenza stampa di presentazione si terrà a Taranto venerdì 1 dicembre alle ore 11:30 nel salone degli Specchi di Palazzo di Città. Saranno presenti:

Giuseppe Leogrande, presidente del Collegio dei Geometri della provincia di Taranto, Gianni Azzaro, vicesindaco comune di Taranto e assessore a Sviluppo Economico, Turismo e Sport, Vincenzo Di Gregorio, consigliere Regione Puglia, Fabiano Marti, assessore comune di Taranto con delega all’Ambiente, Qualità della Vita ed Eventi, Leonardo Giangrande, presidente Confcommercio Taranto, Roberto Corrado, segretario del Collegio dei Geometri della provincia di Taranto, Fabrizio Iurlano, project manager e direttore artistico “Geometrie Urbane”