Dichiarazione di Francesco Grande su nomina CC DC a Soveria Simeri

SOVERIA SIMERI (CZ) 17 OTT - "In riferimento alla precedente mia dichiarazione stampa, con la quale comunicavo che mi veniva conferito l’incarico di coordinatore cittadino DC a Soveria Simeri, dopo una personale riflessione e un’attenta valutazione, ho rappresentato al coordinatore regionale per la Calabria, la mia impossibilità ad accettare il detto incarico.

Per mè l’associativismo, il mettersi a disposizione del prossimo e della comunità, l'aiutare chi ha bisogno, è prioritario rispetto a quello che può rappresentare un incarico politico. Pertanto, in ragione dei miei precedenti impegni personali assunti con l’Associazione AVIS, non ho accettato l'incarico. Ringrazio comunque per la stima".

Dott. Francesco Grande