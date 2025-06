Tempo di lettura: ~2 min

Dichiarazioni del mister Fabio Caserta saluta il Catanzaro su EsperiaTV: “Ci siamo lasciati da persone per bene”

Fabio Caserta, l’uomo prima del Mister: l’addio elegante al Catanzaro e uno sguardo al futuro

Nella puntata di venerdì 13 ottobre di Smart Sport, in onda su EsperiaTV Canale 15, i riflettori si sono accesi su un ospite d’eccezione: Fabio Caserta, ex allenatore del Catanzaro, protagonista di una stagione vissuta con passione, sacrificio e grande dignità professionale. Il mister ha salutato il club giallorosso con lo stile che lo contraddistingue: senza polemiche, con parole di rispetto e gratitudine per un’esperienza che ha lasciato un segno.

A dialogare con lui, in studio, Attilio Malena, compagno di viaggio in un’intervista intensa, umana, sincera. Il mister ha voluto mettere subito in chiaro il tono:

“Ci siamo lasciati da persone per bene, con una stretta di mano e un abbraccio, perché abbiamo condiviso un anno bellissimo.”

Una dichiarazione forte, che rappresenta il cuore pulsante di questa chiacchierata. Nessuna tensione, nessun retroscena scivoloso: solo visioni diverse sul futuro. La società ha espresso la volontà di ridurre i costi, puntando maggiormente sui giovani e su un obiettivo di consolidamento. Caserta, invece, dopo due semifinali playoff consecutive, avrebbe preferito puntare più in alto. Un legittimo disallineamento, gestito con maturità.

“Il rispetto reciproco è la base. Non sempre si riesce a chiudere un rapporto in modo sereno. Questa volta sì. E ne vado fiero”, ha aggiunto Fabio Caserta.

Il Mister non ha nascosto quanto l’inizio a Catanzaro sia stato complicato. Reduce da un esonero a Cosenza, accolto con scetticismo in una piazza esigente, ha lavorato in silenzio, costruendo giorno dopo giorno un’identità chiara e riconoscibile.

“Ho sempre cercato prima di tutto di farmi apprezzare come uomo. Credo nel lavoro, nei valori e nella serietà. E sono contento che questi aspetti siano stati riconosciuti.”

Tra le domande più toccanti, quella su possibili offerte da altri club. La risposta è arrivata senza esitazioni:

“Ad oggi non ho firmato con nessuno. Prima si chiude con rispetto un capitolo, poi si guarda avanti. Non ho mai avuto accordi paralleli. Sono fatto così.”

Il percorso, per Caserta, è stato fatto anche di momenti difficili. Ma la risposta è sempre stata il lavoro, il gruppo, la coesione. E i risultati lo confermano.

“Catanzaro è una piazza splendida, che pretende molto. I pareggi iniziali sono stati letti come sconfitte, ma poi hanno fatto la differenza. Abbiamo costruito qualcosa di vero.”

