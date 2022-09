Dichiarazioni del Sindaco Vittorio Scerbo su nota Asp chiusura scuole

La nota asp con la proposta di chiusura generalizzata delle scuole sa di fallimento sanitario e pericoloso scaricabarile. Il sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo: “quali sono i dati che sul mio territorio giustificherebbero la chiusura?”

MARCELLINARA (CZ) 24 MAR - "Ho letto con sorpresa la nota pervenuta dal Direttore dell'Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica che, indirizzata genericamente a tutti i Sindaci del Distretto di Catanzaro, senza fornire numeri e dati sui casi di positività all'interno delle varie scuole, come si converrebbe in questi casi, e citando "l'approssimarsi delle vacanze pasquali nel cui periodo sarà attuato il lockdown nazionale", propone ai Sindaci la chiusura degli Istituti Scolastici”: commenta così il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo la comunicazione ricevuta dall'ASP di Catanzaro per la proposta di chiudere le scuole dal 23 marzo al 6 aprile 2021.

"A prescindere - ha spiegato il Sindaco Vittorio Scerbo - che il TAR per molto meno ha buttato giù le ordinanze del Presidente ff della Regione, qui, con tali comunicazioni prive di istruttoria, si continua ad attestare il fallimento sanitario e soprattutto lo scaricabarile sui Sindaci, dandoli come al solito in pasta all'opinione pubblica. Inaccettabile!"

"Per proporre tale atto ai Sindaci si comunichi a ciascuno i dati specifici per Istituto del territorio con una relazione sanitaria precisa e dettaglia, non con il generico " visto l'aumento di positività covid all'interno delle scuole".

“Mi spieghi – ha concluso amaramente il Sindaco Vittorio Scerbo - il Direttore dell'Unità di Igiene e Salute pubblica con quali motivazioni debba adottare, ad esempio a Marcellinara, un'ordinanza contingibile ed urgente senza aver nemmeno un caso nel locale istituto comprensivo e, soprattutto, con due soli casi, in via di guarigione, sul territorio comunale, non legati in alcun modo ad ambienti scolastici, per i quali, c’è da sottolienare - l'ASP ha comunicato, con notevole ritardo, i provvedimenti di competenza, visto che ho dovuto confidare, per fortuna, sulla responsabilità dei cittadini”.

“Aspetto, con trepidazione, riscontro!” Sindaco Vittorio Scerbo