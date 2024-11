Dichiarazioni Manfredi eletto Presidente dell’ANCI

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, eletto Presidente Nazionale dell’ANCI!

Arrivano i complimenti e gli auguri dal sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano:

“Manfredi eletto all’unanimità! Vorrei ricordare la provenienza dal mondo accademico, essendo stato Magnifico Rettore dell’Università Federico II di Napoli. Pronti a collaborare a tutte le attività volte a creare condizioni di sviluppo sociale sui territori! Lo inviteremo al più presto in visita alla Villa Augustea”.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è stato eletto Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

A Manfredi, profondo conoscitore dei nostri territori vesuviani e nolani, i nostri complimenti, a nome personale e da parte dell’intera Amministrazione Comunale di Somma Vesuviana. Sottolinerei che l’elezione è avvenuta all’unanimità. Manfredi è una personalità di alto profilo amministrativo ma anche universitario. È stato Ministro ma vorrei ricordare la provenienza dal mondo Accademico, è stato Magnifico Rettore dell’Università Federico II di Napoli e anche Preside della Facoltà di Ingegneria, Presidente Nazionale della Conferenza dei Rettori Italiani.

Dunque è una personalità che conosce profondamente il territorio italiano e soprattutto la realtà definita minore ma che in realtà minore non è. Sono convinto che sarà massimo rappresentante di tutti i sindaci. Sono pronto a collaborare a tutte quelle iniziative che potranno creare basi di sviluppo sociale per le aree interne. Provvederò ad invitarlo, quanto prima, in visita al sito archeologico della Villa Augustea.

Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.