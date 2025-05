Dieci Anni di Laudato Si’: un’Ecologia che Genera Futuro

Tempo di lettura: ~2 min

A Roccelletta di Borgia l'Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace, con un evento di grande valore simbolico, celebra i dieci anni dell’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, un testo che ha segnato una svolta epocale nel pensiero ecologico e spirituale contemporaneo. Intitolata “10 anni nel solco della Laudato Si’: l’ecologia che genera futuro”, l’iniziativa è promossa da Oikos APS, in collaborazione con realtà religiose, accademiche e giovanili, presso il Centro per lo Sviluppo Umano Integrale dei Giovani.

Il programma prevede un ricco ventaglio di interventi e momenti di partecipazione attiva. Dopo i saluti istituzionali di Francesco Costa, presidente di Oikos APS, prenderanno la parola Padre Francesco Lanzillotta, con una riflessione su “Custodi del Creato: la spiritualità ecologica nella Laudato Si’”, e il prof. Pasquale Policastro, con l’intervento “Lodato sia il bosco”, dedicato al rapporto armonico tra uomo e natura.

A moderare gli interventi sarà Barbara Aversa, mentre il pubblico sarà coinvolto attivamente in attività di cittadinanza ecologica. Il Social Mob Vicinati, a cura del Circolo Laudato Si’ di Davoli, vedrà protagonisti i giovani tra i 15 e i 35 anni in azioni concrete di sensibilizzazione ambientale. Seguirà una Call to Action con l'invito, da parte di Ilaria Bisantis, Coordinatrice del Centro Oikos, a prendere parte al processo di rigenerazione del terreno adiacente il Centro, per la creazione dell'Orto - Giardino Laudato Si’: un laboratorio di ecologia integrale dove seminare semi, idee e legami insieme alle tante realtà ecclesiali e sociali del territorio che vorranno aderire a questa proposta.

Non mancherà un momento di spiritualità condivisa, con una Preghiera Ecumenica curata dalla Chiesa Valdese e dall’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, a sottolineare il respiro universale dell’appello alla cura del creato.

L’evento si terrà il 23 maggio 2025 alle ore 17:00, presso il Centro Oikos in Via Scylletion, Roccelletta di Borgia (CZ).

Come recita il cuore pulsante del messaggio: “La terra ci precede e ci è stata data. Siamo chiamati a prendercene cura”. Un invito che oggi, più che mai, risuona come una responsabilità collettiva e generativa.

