Digital Angels al fianco di Orsolini per una strategia digital basata su contenuti UGC ad alto impatto

Digital Angels, agenzia di marketing che unisce creatività, media planning e digital marketing, annuncia la collaborazione con Orsolini, storico punto di riferimento per la fornitura di materiali e soluzioni per la casa, per la realizzazione di campagne media con asset creativi innovativi, con particolare focus su TikTok e Meta.

L'attività, avviata alla fine del 2024 e attiva fino ai primi mesi del 2025, ha l’obiettivo di differenziare gli asset creativi e massimizzare l’awareness attraverso contenuti UGC (User Generated Content) prodotti in collaborazione con creator professionisti. La comunicazione si è sviluppata lungo due direttrici principali: da un lato, la promozione delle diverse categorie di prodotto, dall’altro, la valorizzazione dei servizi di ristrutturazione, evidenziandone i vantaggi e le soluzioni disponibili.

Il progetto ha previsto l’attivazione di due Content Creator professioniste che hanno realizzato dei video ottimizzati per la comunicazione social direttamente negli showroom Orsolini, garantendo autenticità e impatto comunicativo. Le creatività inoltre sono state ottimizzate su TikTok per migliorare il coinvolgimento e le performance media grazie all’integrazione del setup Smart+, una soluzione automatizzata di TikTok Ads che utilizza machine learning per ottimizzare le campagne pubblicitarie in tempo reale.

L'efficacia della strategia si riflette nei risultati ottenuti: un aumento del 333% delle conversioni, un CPC ridotto del 18% e una crescita dell'87,2% nelle sessioni con coinvolgimento. L'approccio strategico adottato da Digital Angels ha inoltre permesso di massimizzare l'efficacia delle campagne, sfruttando il potenziale full-funnel di TikTok e Meta.

Grazie a un mix vincente di creatività e strategia data-driven, Digital Angels ha supportato Orsolini nell'ottimizzazione della sua presenza digitale, dimostrando come l'uso di contenuti autentici e altamente coinvolgenti possa trasformare l'interazione con il pubblico in risultati concreti.

“Siamo felici della collaborazione con Digital Angels per potenziare la nostra presenza online. Crediamo che questa partnership ci permetterà di raggiungere il nostro pubblico in modo ancora più efficace, grazie a strategie pubblicitarie mirate e innovative. Siamo certi che insieme otterremo grandi risultati e rafforzeremo ulteriormente il nostro brand nel mondo digitale”, dichiara Giulia Orsolini, Chief Marketing Officer di Orsolini.

“Siamo entusiasti di collaborare con Orsolini per portare innovazione e autenticità nel settore attraverso strategie media all’avanguardia. L’integrazione di contenuti UGC su TikTok e Meta ha permesso di connetterci in modo autentico con il pubblico, generando risultati concreti in termini di engagement e performance. Questa partnership rappresenta un perfetto esempio di come la creatività e un approccio data-driven possano trasformare la comunicazione digitale in un vantaggio competitivo.” dichiara Martina Novi, Media Planner di Digital Angels.

“Ringraziamo ancora Orsolini per la fiducia che ci ha mostrato nell’affidarci la comunicazione delle loro promozioni e del loro brand tramite un formato video innovativo, social oriented e che eravamo sicuri potesse supportare i risultati delle campagne media. Nel 2025 è sempre più importante lavorare con il giusto mix di strategia e creatività per raggiungere ottimi risultati”.” dichiara Arianna Fontana, Social Media Manager di Digital Angels.