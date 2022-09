Diretta video Capo Dipartimento Borrelli. Protezione Civile. Bilancio emergenza Coronavirus

ROMA, 28 MAR – La protezione civile è in diretta dalla sede per fare il punto sull'emergenza Coronavirus con il Capo Dipartimento Borrelli. Per via di un imprevisto tecnico il servizio di interpretariato LIS oggi sarà garantito sulla pagina dell'Ente Nazionale Sordi - Onlus. Segui la diretta



- "Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e di pronta guarigione". Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli esordendo in conferenza stampa alla Protezione civile, al suo ritorno dopo alcuni giorni di malattia. "Per un disguido tecnico non abbiamo l'interprete Lis - ha spiegato Borrelli -, ma sulla pagina web dell'Ente nazionale sordi è possibile seguire la conferenza stampa".

- "Sicuramente se non fossero state adottate misure drastiche di contenimento avremmo ben altri numeri e le strutture sanitarie già in condizioni critiche sarebbero in stato drammatico. Sarebbe stata una situazione insostenibile". Così il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile, rispondendo a una domanda sull'elevato numero di morti anche oggi e sull'effetto delle misure prese.

Clicca qui per il live bilancio Covid-19