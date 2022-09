Diritti tv: Lega A, 11 marzo nuova assemblea dei club. Al centro le offerte di Sky e Dazn per trasmettere il campionato.

MILANO, 08 MAR - Nuovo round in vista per le offerte di Sky e Dazn alla Lega Serie A per i diritti tv del campionato nel triennio 2021/24. Andrà in scena, infatti, giovedì 11 marzo in videoconferenza una nuova assemblea dei 20 club per decidere sulle proposte delle emittenti, dopo la nuova fumata grigia nella riunione delle società di giovedì scorso. Una riunione che si preannuncia calda, dopo la lettera inviata sabato da sette club ai vertici della Lega e ad altre nove società per spingere a chiudere la porta all'operazione con i fondi di private equity (tema che non è all'ordine del giorno della prossima assise) per assegnare al più presto i diritti tv.

In pole resta Dazn, che nell'ultima assemblea ha ottenuto 11 voti a favori (ne servono 14 per il via libera all'offerta), con 9 club che si sono astenuti.