Disagi ai clienti Tim dopo l’incendio che ha interessato anche un ripetitore radiomobile

CATANZARO 09 LUG - L’incendio che martedì scorso a Catanzaro ha interessato un’ampia area compresa tra via A. Fares e via Gariano che ha previsto l’impegno di numerosi vigili del fuoco e mezzi, nonché l’utilizzo di un elicottero per lo spegnimento delle fiamme, fa parlare ancora di sé.

Lungo il costone che da rione De Filippis arriva alla trafficata viale Lucrezia della valle, c’è installato un ripetitore Tim che serve un notevole numero di clienti, purtroppo da martedì scorso lo stesso risulta fuori servizio lasciando, di fatto, i clienti che prima erano attestati su quella cella radiomobile, con connessioni di bassa qualità poiché gli apparati radiomobili dovranno per forza agganciarsi su altre celle ben più distanti.

I residenti della zona si auspicano che il guasto possa essere risolto in tempi brevissimi, anche se, dalle condizioni del ripetitore non si posso presagire migliorie a breve.