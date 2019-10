Disoccupazione ai minimi da 8 anni, salgono gli inattivi, inflazione stabile a settembre

ROMA 1 OTTOBRE - Disoccupazione ai minima da 8 anni ad agosto, per i giovani da 9. Una buona notizia oscurata però in parte dall'aumento degli inattivi, chi un lavoro non ce l'ha e non lo sta cercando. Il numero degli occupati resta così stabile. Stabile anche l'inflazione a settembre, che non va oltre lo 0,4% di agosto. Ma il 'carrello della spesa' corre il doppio. I prezzi dei prodotti che finiscono nella lista quotidiana degli acuisti delle famiglie salgono infatti dello 0,8% su base annua.