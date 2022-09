Rogo azienda smaltimento di rifiuti, duro lavoro per i Vvf da 18 ore. Foto e Video

Divampa incendio azienda stoccaggio e smaltimento di rifiuti a Reggio Calabria, intervento dei Vvf

REGGIO CALABRIA, 23 LUG - Squadre dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria sono impegnate dalle ore 14:20 circa per un incendio divampato nel piazzale di una ditta di stoccaggio e smaltimento di rifiuti ingombranti, RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e materiali in plastica di vario genere, sito nel comune di Campo Calabro (RC).

Interessati dalle fiamme numerosi cumuli di rifiuti posti all'esterno dei capannoni.

Intervento dei vigili del fuoco con 10 automezzi e 25 unità circa per circoscrivere il rogo ed effettuare operazioni di smassamento congiuntamente a quelle di spegnimento.

Disagi dovuti al fumo denso e acre sviluppatosi dalla combustione. Al momento non risultano danni a persone.

In aggiornamento da Reggio Calabria

I vigili del fuoco di Reggio Calabria sono impegnati da 18 ore nello spegnimento di un incendio divampato nel piazzale di una ditta di stoccaggio e smaltimento di rifiuti ingombranti Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e materiali in plastica di vario genere, a Campo Calabro. Il rogo è divampato ieri dopo le 14 ed ha interessato numerosi cumuli di rifiuti posti all'esterno dei capannoni.



Disagi sono stati provocati dal fumo denso e acre sviluppatosi dalla combustione ma non sono segnalati danni a persone. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte, complicate dal forte vento che ha alimentato le fiamme. Adesso sono in corso le operazioni di smassamento che proseguiranno sino alla completa estinzione dell'incendio.





In aggiornamento