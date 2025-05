Diventa volontario in cure palliative: al via il corso gratuito al Sant’Andrea Hospice di Catanzaro

Tempo di lettura: ~2 min

Formazione gratuita per volontari in cure palliative: un’opportunità di servizio e umanità al Sant’Andrea Hospice

Il Giomi Sant’Andrea Hospice di Catanzaro, struttura sanitaria accreditata che offre servizi di cure palliative domiciliari e residenziali, promuove un'importante iniziativa dedicata alla formazione di volontari in cure palliative. Il progetto nasce in collaborazione con l’Ufficio Catechistico dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, con l’obiettivo di coinvolgere persone motivate e sensibili in un’attività di grande valore umano e sociale.

Le cure palliative rappresentano una vera e propria missione: alleviare la sofferenza fisica, psicologica e spirituale dei pazienti nella fase terminale della vita, accompagnando con delicatezza anche le loro famiglie. In questo contesto, il volontario assume un ruolo fondamentale come figura di supporto, ascolto e presenza attiva accanto al malato e ai professionisti sanitari.

Il corso di formazione, completamente gratuito, è strutturato in due fasi:

Una parte teorica di 24 ore rivolta a un massimo di 25 partecipanti selezionati.

Un tirocinio pratico di 20 ore, distribuito in un mese, sotto la guida di un tutor esperto.

Per essere ammessi, è necessario soddisfare alcuni requisiti, tra cui: essere maggiorenni, non aver subito gravi lutti recenti, non essere affetti da malattie invalidanti, e dimostrare disponibilità e motivazione a partecipare attivamente all’intero percorso.

Al termine della formazione, verrà rilasciato un attestato a chi avrà frequentato almeno l’80% delle attività.

Questa è un’occasione unica per chi desidera mettere il proprio tempo e la propria sensibilità al servizio degli altri, vivendo un’esperienza di autentico valore umano.

Scadenza per le iscrizioni: 12 giugno 2025

Per informazioni e iscrizioni:

Telefono: 0967 5811 (dal lunedì al venerdì, ore 9:00 – 12:00)

Email: [email protected]