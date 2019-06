Dl crescita: Centinaio annuncia novità affitti brevi. In arrivo emendamenti su codice identificativo

MILANO, 9 GIUGNO - Novità in arrivo sugli affitti brevi nell'ambito del dl crescita: le annuncia in una nota il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, commentando in una nota "la misura introdotta nel decreto crescita, attraverso gli emendamenti dei relatori Giulio Centemero (Lega) e Raphael Raduzzi (M5S) con la quale coloro che metteranno in locazione la propria abitazione dovranno dotarsi di un codice alfanumerico con cui saranno registrati all'Agenzia delle Entrate e "identificati" sulle piattaforme di intermediazione".

La novità, rileva il ministro, "risponde alle resistenze dei colossi del settore, contrari all'idea che dovessero essere loro a farsi carico di questo processo di tracciamento". Centinaio osserva inoltre che "finalmente, grazie al nostro lavoro, anche l'Italia si dota di un fondamentale strumento che consentirà di migliorare l'offerta turistica". Il codice identificativo e l'iscrizione a una banca dati presso l'Agenzia delle Entrate per gli affitti brevi, e le locazioni presso strutture ricettive, permetteranno, aggiunge, "di evitare eventuali evasioni fiscali o elusioni. Il nostro obiettivo era arrivare all'approvazione entro l'estate. Ce lo chiedeva tutto il mondo del turismo. Un settore molto importante per il nostro Paese. Con l'impegno di tutti abbiamo raggiunto un risultato importante".