Domani a Baldichieri il concerto di Irene Grandi per il Monferrato On Stage

Prosegue l’8ª edizione del MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce enogastronomia e musica per valorizzare e far conoscere sempre più il territorio del Monferrato, situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria.

Il Monferrato On Stage arriva domani, sabato 8 luglio, in Piazza Giuseppe Romita a BALDICHIERI (AT) con il concerto di IRENE GRANDI. La cantautrice fiorentina emozionerà il pubblico del Monferrato On Stage con un live emozionante, coinvolgente, fatto di canzoni internazionali e italiane che spaziano dagli anni ’60 fino agli anni ’90, di ispirazione blues: da Etta James a Otis Redding, passando per Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina e tanti altri. In scaletta non mancheranno i grandi successi che hanno segnato la carriera di Irene Grandi, come “Bruci la città”, “Bum Bum” e “La tua ragazza sempre”, per l’occasione rivisitati con un arrangiamento rock-blues.

Ad accompagnare Irene Grandi nella data fa parte del suo tour, Io in blues, ci saranno Max Frignani (chitarra), Piero Spitilli (basso), Fabrizio Morganti (batteria) e, special guest, Pippo Guarnera (Hammond).

Ingresso gratuito. Inizio concerto ore 22.00.

Nel corso della setata sarà possibile assaggiare alcuni piatti tipici del Monferrato preparati dal Comitato Palio di Baldichieri.

Fino all’8 settembre il Monferrato On Stage si sposterà per altri 10 appuntamenti in vari comuni del territorio situato tra le provincie di Torino, Asti e Alessandria: il 14 luglio a COCCONATO (AT), il 22 luglio a CANTARANA (AT), il 23 luglio a CAVAGNOLO (TO), il 29 e il 30 luglio a PIEA (AT), il 6 agosto a ROATTO (AT), il 19 agosto ad ARAMENGO (AT), il 2 settembre a CORTAZZONE (AT) e l’8 settembre a MONCALVO (AT). Presto verrà comunicata la nuova data dell’appuntamento inizialmente previsto per lo scorso 11 giugno a MONCALVO (AT).

La rassegna Monferrato On Stage nasce nel 2016 con l’intento di creare un festival frutto della collaborazione delle diverse realtà attive del Monferrato. Questo progetto portato avanti negli anni, ha assunto una dimensione tale, da richiedere la nascita nel 2020 di “Fondazione MOS”, un’entità giuridica senza fini di lucro che persegue l’obiettivo di incentivare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato attraverso la costituzione di un tessuto sociale fortemente identitario.

L’8ª edizione della rassegna è realizzata in collaborazione con Visit Piemonte, società in house della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte, e con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero nell’ambito del progetto Oro Monferrato, orientato alla valorizzazione delle eccellenze del Monferrato.



L’edizione del 2023 del Monferrato On Stage è realizzata in partnership con Confagricoltura di Asti, Ecomuseo BMA, Banca di Asti, Vignaioli Piemontesi, Sfogliatorino e Righi, Cocchi Vermouth, Bosso Distillatori dal 1888, Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Sistema Monferrato, Scatolificio Monterosa e Camera di Commercio di Torino e in collaborazione con Monferrato Excellence, Istituto d’Istruzione secondaria “G. Penna” di Asti, Torino-Piemonte World Food Capital, Attiva mente, BMU Booking and Management e Meta.