Domani a Bovalino "La Notte degli Sconti". Special Guest: Gabriel Garko

BOVALINO (RC), 02 GENNAIO - Venerdì 3 Gennaio 2020 dalle ore 21.00 al Parco Commerciale “La Galleria” di Bovalino, in occasione dell’inizio dei saldi invernali 2020: “La Notte degli Sconti 2020”. Special Guest della serata Gabriel Garko.

Vincitore del concorso Mister Italia del 1991, protagonista come modello di fotoromanzi, attore ("Paparazzi" (1998), "Le fate ignoranti" (2001) di Ferzan Ozpetek, "Senso 45" di Tinto Brass, e "Callas forever" di Franco Zeffirelli), personaggio poliedrico, noto al grande pubblico, oltre che per la sua bellezza, per il ruolo nella fiction televisiva “L’onore e il rispetto” dove interpreta il ruolo di protagonista.

Da poco nelle librerie il suo primo libro autobiografico “Andata e Ritorno”. L’ospite giungerà alle 20.30 presso il Parco Commerciale e dalle 21.00 incontrerà i fans nella galleria commerciale del Parco, per le foto e gli autografi. Come ogni anno partner radiofonico è Studio 54 Network che trasmetterà in diretta radiofonica interregionale dal Parco Commerciale. Durante il pomeriggio, a partire dalle ore 17.30, in attesa dell’arrivo di Gabriel Garko, all’interno del complesso, un gruppo di artisti, giocolieri e mascotte intratterranno grandi e piccini in particolare:

• Speaker Studio54network, per le interviste radiofoniche ai presenti;

• Le ragazze del team 54 Angels che distribuiranno gadgets di radio studio 54;

• Band itinerante, mimo, giocolieri, spettacoli di magia, mascotte.

Dalle ore 21.00 tutti i negozi del Parco Commerciale effettueranno sconti e promozioni fino a tarda notte.