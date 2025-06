Domani di scena “Il mago di Oz”, l’imponente musical del I istituto comprensivo “De Amicis” di Floridia

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Uno spettacolo imponente. Una messinscena che vede coinvolte oltre 200 persone tra alunni, docenti e perfino qualche genitore. Con la preziosa collaborazione del Dirigente scolastico, Giorgio Agnellino, del Direttore Sga, Vittoria Calderone, della vicaria Salvina Tata, del secondo collaboratore Salvo Martogli, della funzione strumentale, Concetta Signorelli, degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici. È “Il mago di Oz”, il musical del I istituto comprensivo “Edmondo De Amicis” di Floridia, che andrà in scena domani, giovedì 5 giugno alle 20, nell’arena-teatro “Giuseppe Fava” di via Marina di Melilli.

Come ogni anno, l’istituto comprensivo a indirizzo musicale saluta l’anno scolastico che volge al termine con uno spettacolo che da mesi vede impegnati nelle prove tantissimi alunni di ogni età: della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria. Attori, corpo di ballo, coro e perfino un’orchestra dal vivo. I giovani studenti, sotto la guida sapiente degli insegnanti, giorno dopo giorno, hanno espresso tramite le forme d’arte più diverse la semplicità e l’emancipazione simbolo del musical che esplora la ricerca di sé e la realizzazione dei sogni.

Dorothy, una giovane ragazza nata nelle aride campagne del Kansas, desidera una vita diversa, oltre le nuvole e l'arcobaleno. Il suo viaggio diventa un percorso di crescita, dove ogni passo la conduce a scoprire non solo i propri desideri, ma anche le sue paure. La sua trasfigurazione onirica la porta in un mondo nuovo, ricco di colori, piante straordinarie e personaggi bizzarri. Nonostante la bellezza che lo circonda, il cammino di Dorothy è ostacolato da difficoltà reali, come il conflitto con la Strega dell'Ovest, simbolo delle sfide interiori che impediscono il raggiungimento dei sogni. Nel magico mondo di Oz, l'amicizia gioca un ruolo fondamentale. Lo Spaventapasseri, l'Uomo di Latta e il Leone Codardo diventano compagni indispensabili che, insieme a Dorothy, affrontano le difficoltà e si sostengono vicendevolmente.

«Si tratta di una storia ricca di contenuti e di messaggi preziosi per i più giovani – spiega Giorgio Agnellino, Dirigente scolastico del I istituto comprensivo “Edmondo De Amicis” di Floridia - perché, per esempio, attraverso il legame con i diversi compagni, Dorothy impara che il valore dell’amicizia è uno degli strumenti più potenti per superare le avversità. Inoltre, alla fine del viaggio, Dorothy comprende che, nonostante il desiderio di scoprire mondi lontani, il vero tesoro è rappresentato dall'affetto e dalla casa. Così il ritorno alla realtà insegna alla fanciulla, e noi speriamo anche ai nostri studenti, che la dimora migliore è quella dove amore e sicurezza sono sempre pronti ad accoglierla».

Il musical, con la regia esperta esterna di Beatrice Tondo, vede coinvolti i docenti: Chiara Catinella, Rita Spadaro e Manuela Spina alla regia, sceneggiatura e costumi. A dirigere l’orchestra è Corrado Genovese con Antonio Granata al clarinetto, Giovanna Lo Monaco alla chitarra e Mara Spinoso al pianoforte. La direzione del coro è affidata a Loredana Rizza, Giuseppina Stella, Manuela Infalletta e Valeria Bondì. Le coreografie portano la firma di Emanuela Lentini, l’aiuto coreografie di Roberta Trigila e le scenografie di Michela Grasso. All’aiuto coro, scenografia e costumi ci sono: Lucia Agnello, Serafina Calafiore, Massimo Faraci, Cinzia Manfredi, Maria Petrolito, Maria Donata Russo, Concetta Sala, Lucia Sipala, Ketty Spada, Cinzia Testa e Giuseppe Trapani.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti