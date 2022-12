Domani sera al “Reggio Live Xmas” della città di Reggio Calabria il concerto di Eric Waddel e Abundant Life Gospel Singers

Domani sera al “Reggio Live Xmas” della città Metropolitana di Reggio Calabria il concerto di Eric Waddel e Abundant Life Gospel Singers, il 26 alexia, poi Joe Bastianich & La Terza Classe notte del 31, infine nino Frassica con i Los Plaggers a Capodanno!



Dopo i successi di Karima e Neri per Caso, prosegue domani sera con il concerto di Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers la prima edizione del “Reggio Live Xmas”, il festival natalizio organizzato dalla Città Metropolitana, con la collaborazione del Comune di Reggio. L’eccezionale evento musicale si terrà ancora nella centralissima Piazza Italia con inizio alle ore 19:00 e ad ingresso libero; disponibile anche una platea con posti a sedere.

Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers è uno dei gruppi di spicco di Baltimora (Maryland). Nella sua prodigiosa storia, il coro ha raggruppato vocalisti fenomenali e una band d’eccezione. Sotto la direzione magistrale di Eric Waddell, front-man e leader del gruppo, ha raggiunto un livello di perfezione vocale che ci ricorda le formazioni di Hezekiah Walker e Ricky Dillard, riscuotendo uno straordinario successo di pubblico e critica in tutto il mondo. Nei suoi live il gruppo ha condiviso il palco con autentiche leggende, quali Pastor Timothy Wright e Albertina Walker; con stelle del gospel come BeBe & CeCe Winans, Pastor Marvin Sapp, Vashawn Mitchell, Vanessa Bell Armstrong, Pastore Charles Jenkins, Dorothy Norwood, Keith Pringle e il leggendario Dottie Peoples. Eric Waddell è uno fra i più eccellenti direttori di coro: nella sua carriera ha partecipato a numerosissimi, prestigiosi Eventi. Famoso docente e compositore, ha studiato presso il Conservatorio Peabody come salmista. Il suo amore per il gruppo da lui stesso fondato, The Abundant Life Gospel Singers, gli ha permesso di condividere e sviluppare anche un’intensa attività creativa. Molti dei brani in repertorio sono di sua composizione, con un sound che abbina le sonorità del gospel tradizionale alle nuove tendenze del contemporary gospel.

Tutto pronto anche per il concerto di Alexia con una super band di otto tra musicisti e coriste, che si terrà il 26 dicembre sempre alle ore 19:00 e ad ingresso libero ma, per volontà dell’artista, al Teatro Cilea, con posti disponibili fino ad esaurimento della capienza.

Il 2022 segna un doppio ritorno per Alexia: da una parte quello discografico con “My Xmas”, il suo nuovo album appena uscito contenente dieci canzoni natalizie in versione inglese, rivisitate in un progetto originale e ambizioso e, dall’altra, quello dei live. Ha debuttato, infatti, lo scorso 12 dicembre con un sold out al Teatro Secci di Terni. Un concerto ad hoc dedicato al suo nuova album, con brani di Natale di icone come Darlene Love, Steve Wonder, John Lennon e molti altri, in cui comunque non mancano le hit che l’hanno resa celebre, con atmosfere anni '60, '70 e '80.

Ad accompagnarla sul palco, una band d’eccezione composta da: Fabio Zacco al pianoforte, Alberto De Rossi alle chitarre elettriche ed acustiche, Pasquale Coscio al basso, Alessandro Piovan alla batteria e percussioni e Clarissa Ballerini, Lorenza Rocchiccioli, Paola Viapiana e Roberto Alessi ai cori.

Il Reggio Live Xmas continuerà, poi, il 31 dicembre, dopo la mezzanotte, quando ad aprire il nuovo anno arriverà in Piazza Italia in esclusiva internazionale il bluegrass festoso e travolgente di Joe Bastianich e La Terza Classe, che presenteranno in due ore di concerto anche i brani del nuovo album Good Morning Italia, band di grandi musicisti dal genere tipico statunitense, tra country, blues, suoni tradizioni irlandesi e scozzesi, capaci di trascinare il pubblico fino al ballo.

Infine, sullo stesso palco di Piazza Italia, giorno 1 gennaio 2023 alle ore 20:00 si terrà il divertentissimo concerto-spettacolo di Nino Frassica con la sua Los Plaggers Band. Il “Reggio Live Xmas”, con la direzione tecnico-artistica di Ruggero Pegna, chiude un anno straordinario per Reggio, con un programma ricchissimo promosso dalla Metrocity, in sinergia con gli altri Enti, in occasione del 50° del ritrovamento dei Bronzi di Riace, come ha sottolineato il sindaco facente funzione della Città Metropolitana Carmelo Versace.