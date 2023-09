Domenica 23 luglio la cantautrice Her Skin in concerto al Fienile Fluò di Bologna

Proseguono gli appuntamenti musicali di Scena Natura - Dialogo tra le arti e il verde, a cura di Pierfrancesco Pacoda. Domenica 23 luglio sarà in concerto al Fienile Fluò di Bologna (via di Paderno, 9) la cantautrice Her Skin con il suo folk sognante, pizzicato, che ricorda un po’ Lisa Hannigan e Julia Holter. Doppio set, alle 19.30 e alle 21.30. Ingresso: € 5,00 - zona palco € 10,00.

Il suo ultimo album I Started A Garden racconta la confusione di vivere i vent’anni oggi, cercando il proprio posto nel mondo, piantando un seme alla volta.

Dopo l’album d’esordio Find A Place To Sleep del 2018, Her Skin si è esibita in tutta Italia, supportando artisti come Cat Power, Kele Okereke e Motta, e in Europa partecipando a festival importanti come l’Eurosonic di Groningen, il SXSW di Austin, il The Great Escape di Brighton e il Primavera Sound di Barcellona.

L'appuntamento fa parte di Scena Natura, la rassegna multidisciplinare di teatro, cinema, musica, danza ed esperienze immersive nel paesaggio, in programma fino al prossimo 21 settembre nell'agriturismo sui colli, sede dell'associazione Crexida/Anima Fluò e spazio di produzione artistica.

A cura dell’associazione culturale Crexida/Anima Fluò, il festival si svolge in un luogo incantato che si affaccia sugli spettacolari calanchi dei colli bolognesi. Un posto immerso nella vegetazione dove la creatività può esprimersi liberamente e dare vita a nuovi modi di comunicare e sperimentare.

Linguaggi diversi si mescolano armoniosamente in questo festival originale e fluido nel narrarsi, favorendo la creazione e la proposta di progetti artistici che si misurano con tematiche attuali e linguaggi contemporanei e si relazionano con l’ambiente utilizzandolo come fonte di ispirazione e scenografia naturale. È proprio l’ambiente il tema attorno al quale si costruiscono gli appuntamenti di spettacolo in programma ed è l’ambiente che scrive le linee guida di tutti i progetti culturali di Scena Natura e Fienile Fluò.

Scena Natura 2023 gode del supporto di Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena

È possibile tesserarsi all’associazione Crexida e ottenere sconti sui biglietti e godere di altre promozioni acquistando Carta Fluò (15 euro) e Carta Fluò+ (35 euro), le tessere annuali che danno diritto a sconti sui singoli ingressi alla rassegna e omaggi: tutte le info al link http://www.crexida.it/cartafluo/. È disponibile l’Abbonamento Scena Natura che include 4 spettacoli o esperienze a scelta tra tutto il programma al costo di 40 euro.

Per tutte le info sui biglietti degli spettacoli consultare il sito www.crexida.it o www.fienilefluo.it oppure contattare telefonicamente il numero: 051.589484