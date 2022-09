Donne e Diritti: SGF, inaugurato il Centro Antiviolenza MIRABAL. Foto e Video

SAN GIOVANNI IN FIORE, 1° GIUG - Domenica 30 Maggio è stato inaugurato a San Giovanni in Fiore il Centro Antiviolenza MIRABAL, a cura dell'Associazione DONNE e DIRITTI e della Presidente Stefania Fratto.

Un impegno durato 1 anno, con non pochi imprevisti e bastoni tra le ruote. Ma la tenacia delle donne dell'associazione capitanate dalla Fratto, hanno rotto ogni barriera ed ogni freno anzi, tutto ciò, ha ancor di più rafforzato la volontà e il bisogno di un centro contro ogni forma di sottomissione e di violenza di genere.



La giornata è trascorsa tra ospiti intervenuti da tutta la regione, dalla presenza del Centro contro la violenza sulle donne Roberta Lanzino di Cosenza, e dalla popolazione che ha compreso l'importanza e l'esigenza di MIRABAL.



Dopo un tavolo di discussione, a cui ha partecipato anche il mondo cattolico, la serata si è conclusa con un ricco rinfresco e con i saluti ai commercianti Sangiovannesi che sono stati parte attiva della realizzazione della sede messa a disposizione dalla Provincia di Cosenza nella figura del Presidente Iacucci.

Di seguito i ringraziamenti pubblicati sulla pagina ufficiale di Facebook dell'associazione Donne e Diritti

Emozioni di una serata da incidere nella storia sangiovannese.

Grazie a tutti i nostri concittadini che hanno contribuito alla realizzazione dell'inaugurazione del centro antiviolenza Mirabal e hanno partecipato con vivo interesse.

Tante e tanti concittadini! Grazie di cuore.

La nostra Comunità è bella, forte e solidale.