Donne e Diritti. Sostegno al Sit in per la riapertura della medicina nucleare a Crotone

SAN GIOVANNI IN FIORE LI 4 LUG - Solidarietà e adesione al Sit-in per la riapertura della medicina nucleare a Crotone. L'associazione Donne e Diritti accoglie l'invito dell' associazione Vivere Sorridendo onlus Italia che

Ha organizzato, per martedì 6 luglio ore 11 presso l’ospedale di Crotone un sit in ,per sensibilizzare e rivendicare il diritto alla salute e la riapertura del reparto di medicina nucleare, chiuso da circa due anni, che è di fondamentale importanza per il malato oncologico.

L'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, come si legge in un comunicato dell'associazione," è in sofferenza e molti reparti lavorano in condizioni estreme" e Donne e Diritti ha deciso di sostenere la battaglia partecipando al Sit in, anche in virtù del fatto che il presidio ospedaliero suddetto è un punto di riferimento per molti sangiovannesi e il reparto di medicina nucleare riaperto potrebbe essere il punto di forza per la diagnostica oncologica per i paesi di tutto lo jonio.

DeD fa appello a tutte le realtà associative di aderire e sostenere una lotta per i diritti di tutti..

Donne e Diritti