Dramma a Sant'Olcese: investe e uccide una donna, poi si toglie la vita

Sant'Olcese (Genova) - Una tragedia che ha scosso l'intera comunità di Sant'Olcese. Un ragazzo di 22 anni, dopo aver investito e ucciso con la sua auto una donna di 35 anni, Barbara Wojcik, si è tolto la vita. Il drammatico incidente si è verificato ieri sera in frazione Molinetti, lungo la Strada Statale 2, che collega Sant'Olcese a Busalletta e Casella.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il giovane, alla guida dell'auto, avrebbe perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con lo scooter guidato da Barbara Wojcik. L'impatto è stato devastante: la donna è morta sul colpo.

Il gesto estremo del giovane

Il ragazzo, sotto shock per quanto accaduto, sarebbe sceso dalla vettura e, in preda alla disperazione, avrebbe compiuto un gesto estremo. Secondo le prime ipotesi investigative, si sarebbe tolto la vita tagliandosi le vene con un cutter che teneva in auto. Tuttavia, gli inquirenti non escludono la possibilità che il giovane possa essere stato colpito da un malore fatale, forse provocato dallo shock dell'incidente. Sarà l'autopsia, disposta dalla Procura di Genova e affidata al sostituto procuratore Maria Gabriella Marino, a chiarire le reali cause del decesso.

Un'intera comunità in lutto

Sant'Olcese, piccolo comune della Val Polcevera con circa 6.000 abitanti, è sotto shock. Entrambe le vittime erano molto conosciute. Barbara Wojcik lavorava presso l'azienda dolciaria Preti ed era attiva nel circolo di Vicomorasso. Madre di un bambino, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social, sia sul suo profilo personale che sulle pagine della comunità locale. Il circolo di Vicomorasso ha annunciato la sospensione di tutte le attività programmate in segno di lutto.

Anche l'amministrazione comunale ha espresso il proprio dolore. Il sindaco di Sant'Olcese, Sara Dante, ha dichiarato: "Mi stringo alla mia comunità, agli amici e ai familiari per quanto di tragico è accaduto. Non esistono parole, solo dolore".

Le indagini in corso

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento, non ci sarebbero testimoni diretti che possano chiarire con certezza cosa sia accaduto nei momenti successivi all'impatto. L'ipotesi più accreditata è che il giovane abbia agito per il senso di colpa dopo essersi reso conto della tragedia appena avvenuta.

L'intera comunità attende risposte, mentre Sant'Olcese si raccoglie nel dolore per una doppia perdita che ha segnato profondamente il paese. (Immagine archivio)