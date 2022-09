Droga: in casa nascondevano 15 chili di marijuana, due arresti a Cetraro

Droga: in casa nascondevano 15 chili di marijuana, due arresti a Cetraro. Stupefacente trovato da cane Black era dentro un borsone

CETRARO (CS), 28 APR - Oltre quindici chilogrammi di marijuana, nascosti in un borsone e suddivisi in 9 involucri, sono stati scoperti a Cetraro da Black, un pastore tedesco, specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti, in forza al Nucleo carabinieri cinofili di Vibo Valentia.

Due persone, un quarantenne di Cetraro, noto alle forze dell'ordine, e una ragazza 27enne, sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Paola con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I militari, impegnati in attività di controllo del territorio, hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione in uso alla coppia.

Oltre alla droga contenuta nel borsone, il cane Black ha individuato anche un ulteriore involucro, del peso di 470 grammi, contenente sempre della marijuana.