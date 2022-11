Droga: Cc sgominano rete di traffico e spaccio di morte nel Catanese, i dettagli

Droga: Cc sgominano rete di traffico e spaccio di morte nel Catanese. Ordinanza per oltre dieci indagati, anche contigui a clan Laudani

CATANIA, 03 NOV - Oltre cento carabinieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip, nei confronti di oltre dieci indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti in alcuni paesi etnei.



Le indagini, coordinate dalla Procura distrettuale, hanno consentito di definire la struttura, i ruoli dei singoli associati e le posizioni di vertice dell'associazione, comprese persone ritenute contigue al clan mafioso Laudani.

Il provvedimento è in corso di esecuzione nelle province di Catania, Palermo, Siracusa e L'Aquila.

L'operazione, definita 'Tiffany', su basa su indagini dei carabinieri della compagnia di Acireale e avrebbe permesso di scardinare un'associazione per delinquere operante nei Comuni di Aci Bonaccorsi, Viagrande, Aci Sant'Antonio, Pedara e San Giovanni La Punta. Il gruppo, seguendo un preciso modus operandi, si sarebbe occupato della vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di partite di cocaina e marijuana, approvvigionando anche altre organizzazioni criminali dell'hinterland etneo.

Secondo la Procura distrettuale di Catania dall'indagine sarebbe emerso un articolato sistema di gestione del traffico di stupefacenti, i cui proventi illeciti, stimati in diverse centinaia di migliaia di euro, venivano sia reinvestiti nel mercato della droga, che utilizzati per il mantenimento delle famiglie degli associati. (Ansa).

In aggiornamento