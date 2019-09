Droga: operazione Cc nel Reggino, coinvolto bambino di 8 anni

GIOIA TAURO (RC), 4 SETTEMBRE - Anche un bambino di 8 anni era coinvolto nell'attività di un'organizzazione di trafficanti di droga, con base nella Piana di Gioia Tauro, stroncata dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria con un'operazione che é in corso in queste ore. L'operazione, che ha portato all'arresto, secondo quanto riferiscono i carabinieri, di "numerose persone", viene condotta in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica. Il bambino è il figlio di uno degli arrestati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

L'organizzazione, riferiscono ancora i carabinieri, era strutturata in modo capillare ed era in grado di rifornire di marijuana e cocaina importanti piazze di spaccio in Calabria. I dettagli dell'operazione saranno resi nel corso di una conferenza stampa che sarà tenuta dal Procuratore distrettuale di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, alle ore 10.30, nella sede del Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria.