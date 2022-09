Droga: polizia scopre vecchia auto usata come deposito scoperti oltre di mille grammi di marijuana

Droga: polizia scopre vecchia auto usata come deposito. A Crotone scoperti oltre di mille grammi di marijuana

CROTONE, 24 AGO - Personale della Squadra Volante della Questura di Crotone ha sequestrato oltre mille grammi di marijuana, rinvenuto all'interno di un'auto abbandonata. Gli agenti, nel corso di servizi di controllo del territorio, hanno notato una fiat 600 parcheggiata in una strada della città che ha attirato la loro attenzione, sia per lo stato fatiscente di degrado ed abbandono in cui versava, sia per la zona in cui si trovava, conosciuta per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Dai primi accertamenti è emerso che la vettura era di proprietà di una persona deceduta da un anno in un paese del circondario ma il forte e caratteristico odore proveniente dal portabagagli ha fatto ritenere ai poliziotti che l'auto fosse un vero e proprio deposito di sostanza stupefacente. Infatti, all'interno, sono stati trovati 1003,06 grammi di marijuana sezionato in una decina di sacchetti pronti per la vendita e che avrebbero fruttato più di diecimila euro.