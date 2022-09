Droga: scoperto maxicarico cocaina in un tir, un arresto. Leggi i dettagli

Droga: scoperto maxicarico cocaina in un tir, un arresto Sequestrati in Calabria oltre 117 chili di sostanza stupefacente

GIOIA TAURO, 09 LUG - Oltre 117 chili di cocaina sono stati scoperti e sequestrati all'interno di un tir in transito sull'autostrada A2 del Mediterraneo dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria che hanno arrestato il conducente del mezzo, un cittadino bosniaco incensurato di 38 anni, con permesso di soggiorno sloveno.



I militari del nucleo radiomobile di Gioia Tauro dopo avere notato l'autoarticolato che stava percorrendo l'arteria in direzione Salerno hanno deciso di procedere ad un controllo trovando, nascosti nella parte inferiore del mezzo, quattro borsoni da palestra contenenti 100 panetti di cocaina.



Sul posto sono poi intervenute altre pattuglie e si è deciso di controllare tutto il carico, senza però rilevare ulteriori anomalie. Si stima che il maxicarico di droga sequestrato, una volta immesso sul mercato illecito al dettaglio, avrebbe fruttato circa 7 milioni di euro. (immagine di repertorio)