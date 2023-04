Droga sequestrata in mare: due tonnellate di cocaina, valore stimato 400 milioni, i dettagli

La Guardia di Finanza ha sequestrato due tonnellate di cocaina, del valore stimato di oltre 400 milioni di euro, al largo della costa orientale della Sicilia. La droga era imballata in circa 70 colli galleggianti, scortati da un dispositivo di segnalazione luminoso e tenuti insieme da reti per evitare l'infiltrazione d'acqua e l'inabissamento. Si ritiene che il carico fosse stato abbandonato in mare da navi cargo, con l'intenzione di recuperarlo successivamente e trasportarlo sulla terraferma.

I colli sono stati avvistati durante le attività di controllo delle acque costiere della Sicilia orientale condotte dalla Guardia di Finanza. Successivamente, è stato attivato il nucleo di Polizia economico finanziaria di Catania, con il supporto del Reparto operativo aeronavale di Palermo, per il recupero dei colli a mare e le successive operazioni di messa in sicurezza del carico. Sono state anche condotte attività di ricognizione aerea per verificare la presenza di altri colli dispersi nell'area circostante.

Dopo le attività di ispezione, è stata confermata la presenza di numerosi panetti contenenti sostanza biancastra in polvere, che è risultata essere cocaina dopo un preliminare esame tramite l'utilizzo di test speditivi. Si tratta di uno dei più grandi sequestri di sostanze stupefacenti mai effettuati sul territorio italiano, e si stima che la sua successiva commercializzazione avrebbe fruttato guadagni per oltre 400 milioni di euro al dettaglio. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili del traffico di droga.

Le indagini della Guardia di Finanza sono ancora in corso per individuare i responsabili del traffico di droga. Si stanno conducendo approfondimenti e ricerche per risalire all'origine della cocaina e smantellare l'intera organizzazione criminale coinvolta nel suo traffico.

Il sequestro di due tonnellate di cocaina rappresenta un duro colpo al traffico di droga, che ha un impatto significativo sulla salute e la sicurezza dei cittadini, nonché sull'economia. La Guardia di Finanza continua a lavorare in collaborazione con altre forze dell'ordine e le autorità competenti per contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e perseguire i responsabili di tali attività illegali.

La scoperta di un così grande carico di cocaina abbandonato in mare evidenzia la complessità e la portata del traffico di droga a livello internazionale. Le organizzazioni criminali utilizzano spesso metodi sofisticati e creativi per cercare di eludere le forze dell'ordine e trasportare droghe illegali attraverso le frontiere. Tuttavia, le autorità di contrasto, come la Guardia di Finanza, continuano a lavorare instancabilmente per identificare, contrastare e smantellare queste organizzazioni, al fine di proteggere la società dai danni causati dal traffico di droga.