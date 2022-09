Droga: sequestrati 8 kg marijuana, un arresto. Operazione condotta dai carabinieri nel reggino

PALMI, 16 SET - Un 58enne è stato arrestato, a Palmi, dai carabinieri che lo hanno sorpreso con circa 8 chili di marijuana.

La droga, in particolare, è stata trovata dai militari in contrada Garanta, suddivisa in dosi più piccole, finalizzate verosimilmente alla vendita, nascoste all'interno di un sacco nero.

Dalle attività di ricerca e d'indagine poste in essere, i carabinieri sono giunti in poco tempo all'identificazione del presunto detentore della droga che hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Palmi. Sulla scorta dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, il Gip di Palmi, ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere per il soggetto, già noto alle forze dell'ordine. (ANSA).