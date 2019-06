Droga: traffico internazionale, 10 misure cautelari. Sequestrati 275 kg marijuana e 6 cocaina

FIRENZE, 19 GIUGNO - Operazione dei Carabinieri di Firenze, coordinata dalla Procura del capoluogo toscano, nei confronti di un'associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti e composta da albanesi: in corso di esecuzione otto ordinanze di custodia cautelare e due misure dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tra Firenze, Siena, Prato, Parma, Milano, Roma e Varese.

In base a quanto emerso dalle indagini, l'organizzazione si sarebbe occupata del reperimento e dello smercio di cocaina e marijuana provenienti dall'Albania. La centrale della cocaina sarebbe state individuata nel comune di Firenze, dove sarebbe state venduta all'ingrosso. La marijuana sarebbe stata trasportata via mare dall'Albania per poi essere distribuita in varie città italiane. Sequestrati nel corso dell'indagine 275 chili di marijuana e sei di cocaina. Maggiori particolari dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa convocata per le 10:30 al Comando provinciale dei Carabinieri di Firenze.

Segue aggiornamento