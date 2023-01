Drum Day Calabria: evento unico a Vibo Valentia con tre celebri batteristi

Cresce l’attesa per il Drum Day Calabria, un evento unico nella nostra Regione organizzato dalla “Dom Famularo Drum School - Italia” di Massimo Russo, che si terrà il 14 gennaio a Vibo Valentia. Una masterclass accompagnata da un grande show con i batteristi più amati della musica italiana: Roberto Gualdi, Bruno Farinelli e Corrado Bertonazzi. Una giornata formativa rivolta ai professionisti, ai principianti e agli appassionati del settore. Un’occasione eccezionale a cura dell’unica accademia di batteria gemellata ufficialmente con il maestro americano Dom Famularo, nonché l’unica ad utilizzare il metodo Wizdom di Famularo, riconosciuto a livello internazionale.

Il direttore della “Dom Famularo Italia” Massimo Russo è un batterista dalla fervida attività seminariale in Italia e in tutto il mondo. Il suo talento l’ha portato a confrontarsi con grandi professionisti della batteria e a stringere amicizia con eccellenti musicisti.

Direttore artistico del Drum Day Calabria, Massimo Russo ha evidenziato che «Il 13 gennaio alcuni allievi della mia accademia terranno esami importanti e in commissione ci saranno i tre artisti: Roberto Gualdi, Bruno Farinelli e Corrado Bertonazzi. Così abbiamo colto questa occasione per dare a Vibo Valentia e alla Calabria l’opportunità di conoscere personalmente questi batteristi che rappresentano il top italiano, organizzando una giornata interamente dedicata a loro. I partecipanti della masterclass potranno scoprire tutti i segreti di questi grandi maestri. Ho scelto i tre batteristi non solo per la loro grande esperienza in campi differenti, ma soprattutto per l’umiltà e la generosità che hanno dimostrato nel voler condividere i loro consigli con i talenti della nostra terra».

Roberto Gualdi è tra i batteristi più attivi in Italia. Nei suoi 40 anni di carriera, ha collaborato con PFM, Roberto Vecchioni, Lucio Dalla, Ron, Enzo Jannacci, Elio e le Storie Tese, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Nek, Paola Turci, Alessandra Amoroso, Elodie, Dolcenera, Samuele Bersani, Glenn Hughes e tanti altri. Ha collaborato a trasmissioni come X-Factor, Zelig, Italia’s Got Talent, La Bella e La Bestia, Matricole e Meteore e ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo. Alla carriera artistica ha sempre affiancato la carriera didattica e di educatore.

Roberto Gualdi ha precisato che: «Io e Massimo ci conosciamo già da qualche anno. Ci siamo frequentati online durante il periodo di pandemia. È aumentata così la voglia di scambiare opinioni e confrontarci sulla nostra professione. Anche con Bruno e Dado siamo amici da anni e sarà molto bello passare del tempo tutti insieme. Durante il lockdown, Massimo ci aveva già coinvolto online come commissione d’esame per i suoi corsi. Ora, abbiamo tutti voglia di presenza. Parteciperemo con entusiasmo a questo “Drum Day”. La cosa che mi piace di più di questo evento è trascorrere una giornata tutti insieme e, al di là dell’aspetto didattico, sicuramente importante per i ragazzi, ma anche per noi che da anni svolgiamo questo mestiere con passione».

Bruno Farinelli ha suonato con Elisa, Cesare Cremonini, Lucio Dalla, Mario Biondi, Biagio Antonacci, L'Aura, Andrea Mingardi, Il Volo, Shel Shapiro, John Serry. Inoltre, collabora con la “Dom Famularo Drum School-Italia”.

Bruno Farinelli ha ringraziato: «Massimo Russo per aver realizzato e curato questo evento in ogni minimo dettaglio. Sarà una giornata di musica e scambio tra insegnanti e allievi. Io, Corrado Bertonazzi e Roberto Gualdi siamo tre batteristi molto diversi, ma legati dall’amore per l’insegnamento e la divulgazione. Abbiamo un rapporto molto stretto con i nostri follower sui social e sui nostri canali YouTube. Credo tuttavia che trascorrere insieme un’intera giornata ascoltando il suono del nostro magnifico strumento dal vivo sia tutta un’altra cosa. Personalmente, cercherò nella mia Clinic di trasmettere le basi del mio drumming e di passare agli allievi concetti che trasformino gli esercizi in musica, in modo da essere spesi poi su un palco. Penso sarà un incontro molto intenso per noi insegnanti e per i partecipanti, un incontro in cui tutti potremo imparare qualcosa. In fondo, la magia della musica è questa. Vi aspettiamo numerosi!».

Corrado Bertonazzi è un celebre influencer e youtuber. Ha suonato con Marco Carta, Nina Zilli, Loredana Errore, Immanuel Casto, Shout, Pago.

Corrado Bertonazzi ha confessato di essere: «Felice di tornare a Vibo. Massimo Russo è un mio caro amico, un musicista con cui ho studiato che mi ha aiutato molto nel mio percorso. Mi auguro che durante questa giornata possa suonare qualcosa. Il Drum Day è un’opportunità importante per confrontarmi con due batteristi italiani molto validi. Roberto Gualdi e Bruno Farinelli sono due grossi nomi che hanno suonato con tantissimi artisti e che stimo molto. Per quanto mi riguarda, potrò condividere con i partecipanti il mio punto di vista. Porterò la divulgazione che già faccio da qualche anno su YouTube attraverso il mio canale “Imparare a suonare la batteria” e tramite i social network. Spero che possano partecipare in tanti a questa giornata per conoscere tre modi differenti di intendere la batteria. Ognuno potrà prendere ispirazione dai nostri diversi stili».

Iscrizioni: tel. 347 3660295, e-mail: massimorussodrum@gmail.com

Ufficio stampa Denise Ubbriaco