È in arrivo l’estate: come e dove richiedere un preventivo per il condizionatore

Anche se la primavera non sembra essersi ancora assestata sulla nostra penisola, con forti perturbazioni che hanno riportato il freddo, l’estate è alle porte. Chi soffre molto il caldo dovrebbe approfittare proprio di queste settimane per richiedere un preventivo per il condizionatore: un elettrodomestico che consente di avere sempre in casa il clima che si preferisce. Oggi sono disponibili condizionatori con pompa di calore, che offrono la possibilità di creare in casa sia aria fresca, sia piacevole aria calda, per le lunghe giornate invernali. L’installazione di queste apparecchiature va effettuata da un esperto del settore, che sarà in grado di svolgere il proprio compito nel miglior modo possibile.

Come richiedere un preventivo

A grandi linee qualsiasi azienda che si occupi di queste apparecchiature è in grado di offrire un preventivo per il condizionatore. È però chiaro che per avere le corrette indicazioni sarà necessario effettuare una verifica preliminare degli spazi da rinfrescare. Solo in questo modo è infatti possibile non solo valutare la necessità di eventuali lavori di muratura, ma anche i costi correlati all’installazione dell’apparecchiatura, delle canaline con i tubi ove necessarie e dell’impianto elettrico che raggiunga il condizionatore. Inoltre, a seconda delle dimensioni degli ambienti da raffrescare, il professionista potrà indicare il numero di split da posizionare e la loro ubicazione sulle pareti delle varie stanze. Un professionista può svolgere questa attività anche osservando le planimetrie di un appartamento, ma un sopralluogo è comunque sempre consigliabile. Anche perché è opportuno valutare il posizionamento del motore del condizionatore, che potrebbe non trovare spazio sulla facciata dell’edificio o in alcuni contesti.

Dove si installa il condizionatore

Fermo restando che è chi vive all’interno di un’abitazione a decidere dove installare un’apparecchiatura di questo genere, il tecnico specializzato può comunque dare dei consigli sulla parete e sull’orientamento più adatto. In modo da ottenere tutto il fresco che si desidera all’interno di uno o più ambienti. In commercio sono disponibili condizionatori di diversi modelli, più o meno potenti, che offrono connessione a internet e funzioni smart. Contattando una ditta per ottenere il preventivo del condizionatore è consigliabile informarsi anche su opzioni di questo tipo, indicando tutte le funzionalità di cui si desidera usufruire. Chiaramente spesso i modelli più accessoriati, con pompe di calore potenti e che permettono di essere comandati dalla rete internet di casa, sono anche quelli più costosi. Ma non è sempre così, molto dipende dal brand che si desidera acquistare.

Agevolazioni

Nel momento in cui si richiede il preventivo per il condizionatore è importante ricordare che la legislazione vigente in Italia offre interessanti agevolazioni per tutti coloro che installano questo tipo di apparecchiatura. Compresi tutti coloro che sostituiscono il vecchio modello di condizionatore con un modello più nuovo e più efficiente per quanto riguarda l’utilizzo energetico. Per l’acquisto e l’installazione di un condizionatore è possibile ottenere una detrazione sull’IRPEF del 50% della spesa totale; che sale al 65% nel caso in cui la pompa di calore sia utilizzata anche per la produzione di acqua calda sanitaria.